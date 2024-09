Az egyik legnagyobb brit vállalatcsoport, az INEOS 2019-ben vette át az addig sikert sikerre halmozó, Team Sky néven futó profi országúti kerékpáros csapatot, és kezdetben jöttek is a további sikerek, de az elmúlt években látványosan visszaesett a sportágban addig domináns sztárcsapat. Ez pedig vészjósló jel lehet a Manchester United számára is, ahol 2023 végén lett meghatározó tulajdonos Jim Ratcliffe cége. Egyelőre nem tudni, hogy csak a biciklis történet ért-e véget, vagy a futballklub is nehezebb jövő elé néz vártnál.

Mi lesz a Manchester United sorsa, ha összeomlik az INEOS Grenadiers profi országúti kerékpáros csapata? A kérdés egyszerre tűnik jogosnak és teljesen értelmezhetetlennek, elvégre a MU a világ egyik legnagyobb sport brandje, míg a bringás csapat, hiába jó a maga műfajában, azért "csak egy kerékpáros csapatocska". A kapocs természetesen, Sir Jim Ratcliffe és cége, az INEOS, amelyik 2023 végén lett kisebbségi, de döntéshozó joggal felruházott tulajdonosa a Manchester Unitednek. A helyzet pedig az, hogy bicajosok olyan lejtmenetben vannak, hogy már Matej Mohoric, a száguldás szlovén félistene sem nagyon érné utol őket. Ennyire várták 2023 végén Sir Jim Ratcliffe-et (és a pénzét) Manchester United szurkolói

Győztes csapatból vesztes csapat

David Brailsford, a siker és a kudarc kulcsa

Megúszhatja a Manchester United? Sky-ból INEOS, INEOS-ból nagy semmi? A Team Sky csapatát - nem meglepő módon - a brit telekommunikációs óriás, a BSkyB hozta létre 2009-ben. A cég egy olyan sportágat keresett, amelyen keresztül széles körűen tudja pozitív üzenetekkel elérni meglévő és majdani ügyfeleit (később nem csak az üzenetek lettek pozitívak...). A pénz nem volt akadály, a kerékpár sportágban addig soha nem látott összegek kezdtek röpködni. Kezdésnek rögtön 15 millió eurónak megfelelő fontot dobott fel James Murdoch, amiből mindjárt leszerződtették a brit válogatott teljesítményért felelős sportigazgatóját, David Brailsfordot, valamint az olimpiai és háromszoros világbajnok időfutam specialistát, Chris Boardmant. A befektetett összegg nagyságához illő cél is ki lett tűzve: öt éven belül Tour de France-t kell nyernie a főleg brit bringásokra épülő csapatnak. A kép, amit unásig nézhettek a riválisok és a szurkolók: a Team Sky, sárgában az élen Chris Froome-mal hasít a győzelem felé

Fotó: Belga via AFP A Sky 2010-ben lett World Tour-mezőny tagja, és 2012-ben Bradley Wiggins révén meg is nyerte a Tour de France egyéni összetettjét. Wiggo lett az első brit, aki behúzta a francia körversenyt, de nem az utolsó, ugyanis a következő évben Chris Froome is nyert, majd Vincenzo Nibali (Astana) diadala után jött a Sky-henger: zsinórban négy győzelem (Froome háromszor egymás után, végül pedig Geraint Thomas) a világ legrangosabb kerékpárversenyén. Mellette még befigyelt egy Giro- és két Vuelta-győzelem, mindannyi Froome-révén. Ezek persze csak a legnagyobb, háromhetes körversenyek, a Sky ezek mellett is számolatlanul nyerte trófeákat. A nagy sikersorozatok mindig gyanúsak, irigyei és gyűlölői hamarosan el is kezdték Sky-gyógyszertárnak csúfolni a csapatot, amelyik hiába vezetett be addig nem látott szigorú dopping ellenes szabályokat házon belül, annyi pletyka keringett arról, hogy mitől olyan erősek a bringásaik, hogy a főtámogató jobbnak látta kiszállni a projektből.

Ekkor, 2019-ben lépett be a főleg vegyiparban utazó óriásvállalat, az INEOS, amelyik a Sky sikereinek folytatását ígérte. És, lám, Egan Bernal mindjárt meg is nyerte a 2019-es Tourt - mondjuk, 43 millió fontos költségvetésből ez volt a minimum... A következő két évben Tao Geogheganhart és Bernal még nyert egy-egy Girót, de a csapat már egyre kevésbé volt domináns, háromhetest például azóta sem nyert. Komoly győzelmek inkább az egynaposokon (Amstel Gold Race, Brabantse Pijl, Paris-Roubaix) és a kisebb körversenyeken (lengyel, osztrák, baszk, katalán kör) voltak. Nem a legjobb jelek a Manchester United számára Sir Jim Ratcliffe kvázi ugyanazzal az üzenettel vette át a MU-t, mint anno a Sky-t, bár előbbi esetében nehéz volt a sikersorozat folytásáról beszélni, miután a vörösök legutóbb 2013-ban, Sir Alex Ferguson utolsó főnöki évében nyerték meg a Premier League-et. Arrafelé az FA-kupa-győzelem még csak-csak, de a Ligakupa és az Európa-liga egyáltalán nem számít sikernek. Bármennyire is fáj, ki kell mondanunk: a United kezd eljelentéktelenedni a Manchester City, a Liverpool és az Arsenal mellett. Tom Pidcock, az INEOS kétszeres olimpiai bajnok (Tokióban és Párizsban is ő nyerte a hegyikerékpárosok versenyét) brit bringása a párizsi siker után adott interjújában, úgy fogalmazott, teljesen bizonytalan a jövője csapatnál. Mint elmondta, rossz a hangulat, nagy fluktuáció a stábban, egyik sem a siker legfőbb biztosítéka. Pedig már nem is Dave Brailsford a főnök. A nem éppen kellemes módszereiről hírhedt sportvezető most éppen a Manchester Unitedet igyekszik sínre tenni.

Fotó: AFP Brailsford az elmúlt években igazi fekete bárány lett a brit kerékpársportban, ahol 2017-ig megkerülhetetlen szereplő volt. Akkor azonban a riói csapat több sztárja, főleg nők, mint Victoria Pendleton vagy Jessica Varnish tálalt ki, hogy milyen mérgező munkakörnyezetet teremtett Brailsford, a legapróbb magánéleti részletekre is kiterjedő ellenőrzési mániájával és a mindennapos verbális alázásaival. A Britich Cycling vizsgálatot is indított, de Brailsford szerint ő nem szexista, csupán eredménycentrikus. Ha a United öltözőjébe is sikerül átültetnie ezt a hangulatot, abból nem sok jó fog kisülni. Az INEOS a rengeteg pénz ellenére 2010 óta nem látott szörnyű képet mutatott a Touron (a csapat 4. lett, de több mint másfél órával elmaradva a győztes UAE mögött), még egy nyamvadt kiemelt trikót sem tudtak megszerezni, a legutóbbi 10 Grand Touron pedig nincs összetett győzelmük. A csapatot sorra hagyják el a legjobb szakemberek, és előbb-utóbb a versenyzők is követni fogják őket. Sok pénzért gyenge mutatvány Jim Ratcliffe vállalata hiába öntött fontmilliókat a csapatba, alapos és türelmes újragondolás nélkül elkerülhetetlennek tűnik az INEOS Grenadiers bukása. És ez Manchesterből nézve egyáltalán nem közömbös történet. Mert, amíg a Sky, ha nem is a legtisztességesebb módon, de anno kivásárolta a szerződéséből Bradley Wigginst, majd megkaparintotta Chris Froome-ot, addig az INEOS leggyengébb pontja éppen a keret kialakítása. Jelenleg a négy legjobbnak tartott bringás - Tadej Pogacar, Jonas Vingegoord, Primoz Roglic és Remco Evenepoel - közül egyik sem náluk teker, és a Touron nagyon meglátszott, nem csak igazi vezére (Pidcock COVID-os lett néhány szakasz után), de igazán erős emberei sincsenek. Joshua Zirkzee még lehet világsztár, de egyelőre nem az

A United is vásárol, mintha nem lenne holnap, idén nyáron az első INEOS-os átigazolás ablakban érkezett Leny Yoro a Lille-től, Joshua Zirkzee a Bolognától, valamint Noussair Mazraoui és Matthijs de Ligt a Bayern Münchentől, de egyikük sem az a világsztár, aki mellett más világsztárok játszani szeretnének. A United a messziről is látható káosz, valamint az eredménytelenség után egyáltalán nem csábító klub. Még az anyagilag teljesen kinullázott Barcelonába is szívesebben mennek focisták, mint az Old Traffordra, ami azért sokat elmond... A MU ráadásul mára nem csak a játékospiacon van óriási hátrányban, hanem lassan minden téren, ide értve az infrastruktúrát is. Az Old Traffordra nem egy tatarozás férne rá, hanem egy teljes átépítés, hiszen már nem csak a Real Madridnak, a Citynek, az Arsenalnak és a Tottenhamnek van új, modern stadionja, de még az állandóan a kiesés szélén tántorgó Everton is ott fogja hagyni a jó öreg Goodison Parkot.

"Az INEOS-nál nem téma, ha valaki hibázik egyszer, csak arra kérünk mindenkit, hogy másodjára ne kövesse el ugyanazt a hibát. Akkor ugyanis már korántsem vagyunk olyan megértőek" - mondta Ratcliffe idén februárban egy manchesteri "állomány gyűlésen". Pedig mintha éppen most próbálnák meg másodszor is elkövetni ugyanazokat a hibákat.

