A Manchester United korábbi sztárja egykori klubtársának, Rio Ferdinandnak adott interjút nemrég, a beszélgetés során pedig keményen kritizálta Erik ten Hag vezetőedzőt. "Az edző azt mondja, nem lehet versenyben a csapat a Premier League és a Bajnokok Ligája megnyeréséért folyó harcban. A Manchester United edzőjeként egyszerűen nem mondhatsz ilyet" - üzente a holland edzőnek Ronaldo, aki szerint ten Hagnak erősen tanácsos lenne hallgatnia másodedzőjére, a klublegenda Ruud van Nistelrooyra is. A felek közötti nézeteltérés nem most kezdődött, Ronaldóval 2022 novemberében szerződést bontott a United, miután az ötszörös aranylabdás döbbenetes interjút adott, amelyben az 54 éves trénert és magát a klubot is durván kiosztotta.

Cristiano Ronaldo és Erik ten Hag viszonya alaposan megromlott

Fotó: AFP (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Ten Hag reakciója nem maradt el, a holland edző reagált Ronaldo kritikájára.

Korábban Ronaldo maga mondta, hogy a Manchester United nem nyerheti meg a Premier League-et, és hogy a klubnál borzalmas állapotok uralkodnak. Jelenleg Szaúd-Arábiában futballozik, távol Manchestertől.

Mindenkinek lehet véleménye, ahogy neki is, de ez engem nem érdekel. Tudom, hogy milyen folyamatok zajlanak nálunk és hogy merre tartunk" - mondta az 54 éves vezetőedző, aki csapata helyzetéről is beszélt.

Majd májusban meglátjuk, hol tartunk. Még csak nemrég kezdődött el a szezon, de minden a trófeák megnyeréséről szól.

Azért harcolunk, hogy a bajnokságban a lehető legjobb helyen végezzünk és minden meccsünket megnyerjük" - tette hozzá ten Hag.

A Manchester United három forduló alatt már kétszer is kikapott a Premier League-ben, jelenleg a 14. helyen áll a tabellán.

