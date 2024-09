A Manchester United az első három forduló alatt már kétszer is kikapott a Premier League-ben, legutóbb a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool verte meg 3-0-ra az Old Traffordon. A pocsék idénykezdet ellenére a tavaly is sokat bírált Erik ten Hag vezetőedző továbbra is élvezi a vezetőség bizalmát, ám ezzel sokan nem értenek egyet. A klub korábbi játékosa, a 89-szeres angol válogatott Michael Owen szerint a holland trénert meneszteni kellene, mert nagy változásra van szükség a csapatnál.

Michael Owen szerint Erik ten Hagot ki kellene rúgnia a Manchester Unitednek

Fotó: AFP (Photo by Peter KOHALMI / AFP)

"Tavaly csak a nyolcadik helyen zártak a bajnokságban, szóval ha Manchester United-szurkoló vagy, azonnal teljesítményjavulást akarsz. Ott kezdték a mostani szezont, ahol az előzőt abbahagyták. Továbbra is szenvednek ugyanazzal az edzővel,

és a nyári igazolások sem tudtak még fordítani a csapat formáján. Ezért nincsenek ott a legjobb négy között. Bárkit is meglepett ez az idénykezdet? Edzőváltásra van szükség ahhoz, hogy fellendüljön a csapat" - mondta határozottan Owen, majd a klub korábbi legendájáról, Cristiano Ronaldóról is beszélt, akit el tudna képzelni a Manchester United edzőjének.

"Láthattuk, hogy a 2016-os Európa-bajnokság döntőjében az oldalvonal mellett hogyan irányította a portugál csapatot.

Szerintem jól állna neki az edzőség a visszavonulása után, ezen az úton mehetne tovább. El tudnám képzelni a portugál válogatott élén, aztán ha ott jól teljesít, akkor később a Manchester United vagy a Real Madrid is szóba jöhetne" -

mondta Ronaldóval kapcsolatban Owen.

Cristiano Ronaldo nem volt jó viszonyban Erik ten Haggal

Fotó: AFP (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Az ötszörös aranylabdás éppen Erik ten Hag miatt távozott 2022 végén a Manchester Unitedtől, a 39 éves klasszis jelenleg a szaúdi bajnokságban szereplő al-Nasszr játékosa. Ronaldo egyelőre nem tervezi a visszavonulását, korábban pedig azt mondta, nem gondol arra, hogy a jövőben edzőnek álljon.

