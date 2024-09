A szombati nap záró felvonásán a Manchester United a Crystal Palace otthonában lépett pályára. A meccs hiába hozott óriási vendég mezőnyfölényt (67% vs. 33% labdabirtoklás a Unitednek), a manchesteriek nem tudtak élni a lehetőségeikkel, mivel a hazaiak kapusa mindent védett. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a Palace-nak is megvolt a sansza a veszélyeztetésre, de ez a találkozó inkább a kapusokról szólt, így 0-0-val ért véget a meccs. A United így öt forduló után hét megszerzett ponttal csak a 11. jelenleg a bajnokságban.

Fotó: AFP / AFP or licensors/Manchester United's Dutch manager Erik ten Hag walks across the pitch after the English Premier League football match between Crystal Palace and Manchester United at Selhurst Park in south London on September 21, 2024. The game finished 0-0.

Veretlenek csatája Manchesterben

A forduló rangadóját vasárnap késő délután játszotta a Manchester City az Arsenal ellen. A négyből négy meccset nyert City a szintén veretlen, de egy döntetlen miatt már nem hibátlan Arsenalt fogadta.

Nem kellett sokat várni az első gólra, Haaland egy szépen végigvitt akció végén lőtt Raya mellett a kapuba nyolc percet követően. Ez volt a bajnokságban a 10. gólja, egészen elképesztő, egymaga több találatot szerzett mint a Premier League csapatok döntő többsége az ötödik forduló végéig. Ráadásul minden versenysorozatot figyelembe véve ez volt a 105. mérkőzésén a 100. találata a norvég támadónak, ez által egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett a Cityben.

A gyors vezetés után hamar meg lehetett volna a második gól is, azonban Gündogan szabadrúgása a kapufáról kifelé pattant, így maradt az 1-0. Az első 20 perc rendkívül eseménydúsra sikerült, sajnos a hajtásnak egy sérülés vetett véget, Rodri térde tapadt le egy hazai szögletet követően és a hosszú percekig tartó ápolás után le is kellett cserélni a City egyik kulcsemberét. Talán ez egy kicsit megzavarta a Manchestert, mert a 21. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgást, egy Martinelli kiugrást majd középre vissza passzt követően az Arsenal nyáron szerzett játékosa, Carafioli óriási gólt szerzett, 1-1-re módosítva az állást.