A Premier League-ben szereplő klub, amelyet idén részben megvásárolt a brit milliárdos Jim Ratcliffe, azt mondta, a számok részben a játékosokra fordított megnövekedett kiadások miatt alakultak így. A liga profit- és fenntarthatósági szabályai (PSR) lehetővé teszik, hogy a klubok három év alatt legfeljebb 105 millió fontot (137 millió dollárt) veszítsenek, különben szankciókkal kell szembenézniük. Az elmúlt szezonban az Everton és a Nottingham Forest pontlevonást kapott e szabályok megszegése miatt.

A veszteségek ellenére a United azt mondta, továbbra is megfelel mind a liga, mind az európai szövetség, az UEFA pénzügyi szabályainak. A PSR nem csak a nettó veszteségekhez kapcsolódik, és olyan területekre, mint például az infrastruktúra, a kiadásokra is adnak engedményeket. A United átfogó szerkezetátalakítási programon ment keresztül, miután a Ratcliffe 1,3 milliárd dollárt fektetett be a 27,7%-os részesedésért.

Az új vezérigazgatót, Omar Berradát a Manchester Citytől vették fel, és a nagy múltú klub költségmegtakarítási kezdeményezéseket hajtott végre, amelyek a közlés szerint mintegy 250 alkalmazott kirúgását foglalták magukban.

„A nagyobb pénzügyi fenntarthatóságért dolgozunk, és változtatásokat hajtunk végre a működésünk hatékonyabbá tétele érdekében, hogy erőforrásainkat a pályán nyújtott teljesítmény növelésére irányítsuk” - mondta Berrarda szerdán.

A United 2022-23-ban 28,7 millió font (37,5 millió dollár), 2021-22-ben 115,5 millió font (151 millió dollár), 2020-21-ben pedig 92,2 millió font (120,5 millió dollár) veszteséget termelt.