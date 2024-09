A Manchester United a 2024/2025-ös idényt is pocsékul kezdte, három forduló alatt már kétszer is vereséget szenvedett a Premier League-ben. Erik ten Hag együttese legutóbb hazai pályán kapott ki 3-0-ra az ősi rivális Liverpooltól, amelyhez Szoboszlai Dominik remek játékkal és egy csodás gólpasszal járult hozzá. Lisandro Martínez is gyenge teljesítményt nyújtott a United védelmében, a világbajnok argentin hátvéd az első félidő végén ráadásul durván felrúgta Szoboszlait, amit a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk sem hagyott szó nélkül.

A 26 éves hátvédet a saját szurkolói sem kímélték, ugyanis Martínez a súlyos verség után pár nappal éppen a Liverpool középpályásával, Alexis Mac Allisterrel pózolt vidáman egy közös képen. A két játékos az argentin válogatottban ugyan csapattársak, a klubjaikban viszont riválisok, a United-drukkerek pedig nehezen emésztették meg, hogy a 3-0-s vereség után ezt kellett látniuk a közösségi médiában.

Haver, nemrég kaptunk egy durva verést a Liverpooltól. Bölcsebben válaszd meg, mikor teszel ki egy ilyen közös képet magadról és egy Liverpool-játékosról. Rossz az időzítés"

- írta egy dühös szurkoló. "Egy igazi sz.r húzás Martíneztől" - poszolta egy másik felháborodott drukker.

"A mostani generáció futballistái nem törődnek úgy a rivalizálással, mint a régiek. Utálom azt, amivé vált a futball" - olvasható egy másik csalódott posztban.

Annyit beszélt a szenvedélyről és a csapatról, de mégsem érti az alapokat. Nagyon rossz volt most kitenni ezt a képet"

- írta egy másik kritikus szurkoló.

Martínez és Mac Allister azért is posztolhattak közös képet, mert mindketten az argentin válogatott soron következő vb-selejtezőire készülnek. Argentína szeptember 6-án Chilét fogadja, 10-én pedig Kolumbia ellen lép pályára idegenben.

