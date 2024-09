A magyar válogatott szövetségi kapitányaként szinte napra pontosan hat évvel ezelőtt bemutatkozó Marco Rossi a szombaton, Németországban elszenvedett 5-0-s vereség után rendkívül csalódottan értékelt. A düsseldorfi találkozó óta azonban már a Hollandia ellen szintén öt kapott góllal záró Bosznia-Hercegovina válogatottjára koncentrálnak Szoboszlai Dominikék, ezzel kapcsolatban is beszélt a hétfőn a 60. születésnapját ünneplő magyar-olasz szakember.

Marco Rossi és Szoboszlai Dominik vett részt a Bosznia elleni Nemzetek Ligája-meccset megelőző telki sajtótájékoztatón

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Marco Rossi nyilatkozata

„Az egyedüli kiút a győzelem egy ilyen meccs után. Nem lesz egyszerű, mert ez az 5-0-s vereség elcsúfítja az eddigi utat, beleégett az emlékeinkbe. Ha összességében szeretnénk mérleget vonni, akkor a pozitív serpenyőbe is sok szép emlék kerül, sőt abból van több. A 2021-es Eb után is elszenvedtünk egy 4-0-s vereséget Angliából, és abból fel tudtunk állni, most is ez a cél – mondta Marco Rossi. – Németország ellen voltak félreértések a taktikát és a kommunikációt illetően. Noha a játékosok között is lesz módosítás a kezdőcsapatban, főleg a makroelvek terén kell lennie változtatásnak, és ez a folyamat már évek óta zajlik. A keddi meccs előtt a legfontosabb, hogy a pofonon, amitől ég az arcunk, túl kell lépnünk.

Nem szabad tisztán a taktikára koncentrálni, és egy ilyen pofonon csak akkor tudunk túllépni, ha tökösek vagyunk.

A modern futball nem csak a támadásról szól, a mai divat mögött vannak elvek. Ugyanakkor ehhez is tudni kell labdát szerezni, megnyújtani a vonalakat, magasan letámadni. A németek ezt jól csinálták ellenünk. Azt viszont el kell ismerni, hogy a németek ellen mi is a modern futballt próbáltuk meg játszani. Összességében vállalom a felelősséget, de úgy érzem, az, hogy szinte minden párharcot elveszítettünk, az már nem csak az edző hibája, és ezt a játékosok is belátták. Bosznia ellen nagyon fizikális lesz a játék, és Demirovic és Dzeko mellett is vannak kiváló képességű játékosaik, így nehéz, kiegyenlített mérkőzésre számítok. Tiszteljük az ellenfelet, de győzni szeretnénk!"

A hétfőn 60 éves Marco Rossi hat éve irányítja a magyar válogatottat

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Szoboszlai Dominik nyilatkozata

Marco Rossi mellett a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik vett részt a sajtótájékoztatón. A Liverpool középpályása vasárnap a közösségi oldalán a szurkolóknak üzent, hétfőn Telkiben pedig szintén fontos dolgokat emelt ki.