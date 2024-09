Marco Rossi nyilatkozatai az elmúlt két Nemzetek Ligája mérkőzést követően sok témát szolgáltattak. Akár az is, hogy miért gondolja a magyar szurkolók 20 százalékáról, hogy nem szeretik őt, akár az is, hogy lehetett volna olyan szituáció, amely után "el kellett volna tűnniük." Ezekről, de a csapat jelenlegi helyzetéről és a további esélyekről is szó esik a Szpíker Korner legújabb adásában.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Nézze meg a videónkat Marco Rossi nyilatkozatairól