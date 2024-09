Csütörtökön tragikus autóbalesetben meghalt Helge Rasche, az Eintracht Frankfurt U19-es csapatának edzője, tette közzé a gyászhírt pénteken a hesseni csapat.

A helyi Hessenschau nevű online lap rendőrségi forrásokra hivatkozva annyit írt a balesetről, hogy a 33 éves edző autója eddig ismeretlen okokból letért az útról, majd egy fának ütközött. Rasche a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe.

Eintracht Frankfurt trauert um U19-Cheftrainer Helge Rasche 🕯️

Der 33-Jährige ist gestern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen.https://t.co/Xsc5YqRRPA — Eintracht Frankfurt NLZ (@eintracht_lz) September 6, 2024

A fiatal edző 2020 óta állt az Eintracht alkalmazásában, ahol több korosztályos csapat munkáját is irányította, utoljára az U19-ért volt felelős. A csapat játékosaival már csütörtökön közölték a tragikus hírt, most pedig az is kiderült, hogy a klub minden korosztályos csapata számára halasztást kért, illetve a hétvégi edzések is elmaradnak.

A hír magyara vonatkozása, hogy az Eintracht Frankfurtnak két magyar játékosa is van, igaz, egyelőre mindketten a Bundesliga-klub negyedosztályú tartalékcsapatában szerepelnek. Egyikük Fenyő Noah, míg másikuk a tavaly télen szerződtett Lisztes Krisztián, aki már be is mutatkozott a Frankfurt II-ben.

