A győrieknél az első bajnokiján szerepelt a közelmúltban kölcsönben igazolt Nadir Benbuali, aki a Magyar Kupában már eredményes volt, vasárnap pedig a Paks elleni NB I-es mérkőzés első 27 percében kétgólos előnyre tett szert az ETO-nak. Bognár György együttese ugyan még az első félidőben szépített, egyenlíteni vagy fordítani már nem tudott.

Nadir Benbuali vezérletével szerezte meg első NB I-es győzelmét az ETO FC Győr

Fotó: eto.hu

A paksiak a szépítő találatot követően, majd a szünet után is irányították a játékot. A fordulást követően volt néhány ígéretes támadásuk a hazaiaknak – különösképpen Benbuali mozgása tűnt biztatónak –, de inkább a vezetés megtartására rendezkedtek be. A paksiak hetek óta nem játszottak tétmérkőzést, ez kicsit érezhető volt a játékosokon, akikből ezen az estén hiányzott az átütőerő – írta meg az MTI. A győriek az utolsó pillanatban egy kontra végén növelhették volna még az előnyüket, de a csereként pályára lépő Diarra önző volt, a győzelmet azonban így is megszerezte a gárda.

A Paks továbbra is nyeretlen idegenben a magyar bajnokságban, míg a Győr eközben 2015. május 23-a óta először nyert élvonalbeli mérkőzést, és 2013 nyara óta először győzte le a Paksot.

OTP Bank Liga (NB I), 7. forduló:

ETO FC Győr – Paksi FC 2-1 (2-1)

gól: Benbuali (9., 27.), illetve Ötvös (30.)

korábban játszották:

Puskás Akadémia FC – Fehérvár FC 3-0

Zalaegerszegi TE FC – Kecskeméti TE 2-1

Újpest FC – Diósgyőri VTK 0-0

Nyíregyháza Spartacus FC – Debreceni VSC 3-2

MTK Budapest – Ferencvárosi TC 1-3

