"A 20. születésnapját az elmúlt napokban ünneplő ukrán csatárral erősített csapatunk" - adta hírül a közleményében a Vidi.

Daniel Kiwinda Fehérvárra igazolt

Fotó: Fehérvár FC

Daniel Kiwinda 2004. augusztus 31-én született Ukrajna második legnépesebb városában, Harkivban. Szülővárosában, a Metalist Harkivban kezdett el futballozni, majd 11 évesen igazolt át a Dnipro együtteséhez, ahol nyolc éven keresztül játszott. A tehetséges csatár mindössze 16 évesen bemutatkozott a Dnipro U19-es csapatában, 2021 májusában, a Zoria ellen első gólját is megszerezte. A 2020/2021-es U19-es bajnokságban öt mérkőzésen egy góllal zárt. A 2021/2022-es szezonban saját ifjúsági korosztályában 16 mérkőzésen 14 gólt lőtt, a Mariupol ellen mesterhármast szerzett, míg a Desna elleni meccsen négy gólig jutott, ebben a szezonban a bajnokság gólkirályi címe is az övé lett.

Ezt követően a portugál Benfica második csapatánál járt próbajátékon, azonban egy sérülés miatt vissza kellett térnie a Dnipróhoz.

A 2023/2024-es szezonban az U19-es korosztályban 15 mérkőzésen hat gólt lőtt. Bemutatkozhatott a Dnipro felnőtt csapatában is: az ukrán első ligában kilenc mérkőzésen játszott, egy alkalommal az ukrán kupában is pályára lépett. A nemzetközi mezőnyben a Slavia Praha elleni Európa Liga-párharc mindkét összecsapásán szerepet kapott.

"Nagyon pozitívak az első benyomásaim, tetszik az ország és a klub is, és abban bízom, hogy egy új szintre léphetek a karrieremben. Azt gondolom, egy erős bajnokságba érkeztem, ami sok szempontból hasonlít az ukrán ligához.

Jó szezon van a csapat mögött, láttam mérkőzésösszefoglalókat az elmúlt időszakból a Vidi UEFA Konferencia Liga-meccseiről és bajnokijairól is, erős a játékoskeret, biztos vagyok benne, hogy meg kell majd küzdenem a helyemért. A csapatból korábban nem ismertem senkit, azonban amikor jött a lehetőség, honfitársammal, Bohdan Melnyikkel felvettem a kapcsolatot, tőle is jókat hallottam és biztosan ő is sokat tud majd segíteni az elején a beilleszkedésben. Alapvetően középcsatárként játszom, de bevethető vagyok szélsőként is, korábban is játszottam már ebben a pozícióban. Erősségeimnek a gólerősségemet és a sebességemet említeném, bízom benne, hogy ezeket használva segíteni tudom a csapatot, hogy minél jobb helyen végezzen majd a bajnokságban" - nyilatkozta a klub honlapjának a szerződése aláírása után a csatár.

Daniel Kiwinda a 97-es mezben szerepel majd a Fehérvárban.