A labdarúgó NB I nyolcadik fordulója egy elképesztő rangadóval zárul, ugyanis a Ferencváros hazai pályán fogadja a bajnokságot vezető Puskás Akadémiát. Az Európa-liga főtábláján érdekelt Fradi eddig öt bajnoki mérkőzést játszott a 2023/2024-es szezonban, ezek közül pedig kivétel nélkül mindegyiket megnyerte. A nyáron kinevezett Pascal Jansen együttese már az MTK és az Újpest elleni derbiket is sikerrel megvívta, mindössze 2 gólt kapott a bajnokságban és 9-et lőtt.

A Fradi brazil hősei, Raul Gustavo és Matheus Saldanha

Fotó: fradi.hu

A zöld-fehérek nagyszerű futballistákat szerződtettek a nyári átigazolási időszakban, közülük is kiemelhető a két brazil sztár, Raul Gustavo és Matheus Saldanha.

Előbbi a védelemben tölt be vezérszerepet, utóbbi pedig rendkívül technikás és rengeteg gondot tud okozni az ellenfél hátvédeinek. Saldanha a Budafok elleni Magyar Kupa-meccsen mutatkozott be, a cserepadról beszállva két gólt lőtt és egy csodás gólpasszt is kiosztott.

A Ferencváros az Európa-liga főtábláján az Anderlecht ellen lépett pályára először, a belga sztárcsapat otthonában szoros meccset játszott, de végül nagy küzdelemben 2-1-re kikapott. A Puskás Akadémia elleni rangadónak természetesen a hazai pályán játszó Fradi az egyértelmű esélyese, győzelem esetén pedig át is veheti a vezetést a tabellán a címvédő.

Nagyot küzdött a Fradi az Anderlecht ellen az Európa-ligában

Fotó: AFP (Photo by BRUNO FAHY / AFP)

A Puskás Akadémia szenzációsan kezdte az idényt, Hornyák Zsolt együttese az eddig lejátszott hat bajnoki meccséből ötöt megnyert és csak egyszer kapott ki, remek teljesítményének köszönhetően pedig vezeti a tabellát.

A felcsúti csapat legutóbb a Fehérvárt ütötte ki 3-0-ra, 12-5-ös gólkülönbsége pedig a legjobb az NB I mezőnyében.

Az előző szezonban bronzérmes Puskás nagyon közel állt ahhoz, hogy bejusson a Konferencia-liga főtáblájára, a playoffban az olasz sztárcsapatot, a Fiorentinát óriási csatára kényszerítette. A párharc első mérkőzése 3-3-as döntetlent hozott idegenben, a hazai visszavágó pedig 1-1 után dőlt el 11-esekkel az olaszok javára.

Nagy Zsolt mindkét meccsen gólt szerzett a Fiorentina ellen

Fotó: MTI/EPA/ANSA/Claudio Giovannini

Ami a Fradi és a Puskás Akadémia rangadójának előzményeit illeti, a bajnokságban a két csapat legutóbbi két bajnoki találkozója döntetlennel zárult, az azokat megelőző kettőn pedig Hornyák Zsolt együttese győzött 2-1-re, mindkétszer a fővárosban.

Az NB I-ben közel két éve nem tudta már legyőzni riválisát a Ferencváros, legutóbb 2022 októberében született Fradi-siker az élvonalban.

A 2024/2025-ös idény eddigi legnagyobb bajnoki rangadója, a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés este 18 órától kezdődik a Groupama Arénában.