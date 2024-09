Jagodics Zoltán szerint a Ferencváros magasan kiemelkedik az NB I mezőnyéből

Fotó: Polyák Attila - Origo

Rudolf Gergely bízik a magyar futballistákban

A 27-szeres magyar válogatott Rudolf Gergely az NB I mindkét újoncánál megfordult korábban, és több külföldi csapatban is játszott. A magyar futballt nagyon jól ismeri, ugyanis az NB I-ben és az NB II-ben is szerepelt, így pontosan tudja, mekkora különbség van a két osztály között.

"Mindkét osztályban játszottam korábban, szerintem óriási a különbség az NB I és az NB II között. A Fradin kívül a többi csapat főként az év elején a bennmaradásért küzd. Egyik évben sincs olyan, hogy valamelyik klub biztosan mondhatná, hogy a második-harmadik helyet fogja elérni. Természetesen az olyan nagyvárosoknak, mint a Győr és a Nyíregyháza, az NB I-ben a helyük. Tavaly örültem, hogy ez a két csapat jutott fel, mert mindkettőben játszottam korábban. Győrben is imádtam futballozni, nagyon szerettem a várost és a közeget.

Ami az élvonalbeli szereplést illeti, már az NB II-ben érdemes tudatosan készülni erre, és már télen olyan játékosokat kell igazolni, akik meghatározóak lehetnek az NB I-ben.

Ha több olyan játékosod van a kezdőben, akik nem rendelkeznek NB I-es tapasztalattal, akkor nagyon nehéz jó eredményeket elérni" - hangsúlyozta a Győr és a Nyíregyháza korábbi játékosa.

A korábbi magyar válogatott Rudolf Gergely szerint NB I-es rutin nélkül nagyon nehéz bennmaradni az élvonalban

Fotó: AFP (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A Győr rengeteg külföldi játékost igazolt a nyáron, a magyarok közül viszont többen is távoztak. Rudolf Gergely szerint nincs probléma azokkal a légiósokkal, akik valóban minőségi játékosok, ellenkező esetben azonban csak elvehetik a helyet a magyar tehetségek elől.

"Ezek a futballisták többnyire nem erős bajnokságokból érkeznek. Nagy lutrinak tartom a légiósok leigazolását, a sportigazgató szerepe is nagyon fontos a kiválasztásban. Persze a jó külföldi játékosok jöhetnek, ha jól teljesítenek és később értékesíthetők, hiszen erre szükség is van a futballunk fejlődéséhez. Viszont azt nem értem, mit keresnek itt az olyanok, aki nincsenek hasznára a csapatnak, és csak ülnek a kispadon sok pénzért, ráadásul nem is jobbak, mint a magyarok.

Amikor én külföldön fociztam, kétszer-háromszor jobbnak kellett lennem az ottani hazai játékosoknál. Itthon viszont egy magyarnak kell kétszer-háromszor jobbnak lennie, hogy esélyt kapjon egy külföldivel szemben" -

mondta a korábbi válogatott csatár, aki szerint a Ferencváros kivételt jelent a többi magyar csapathoz képest, mert a Fradi minőségi külföldieket tud igazolni, akik távozás esetén komoly összegért állnak tovább. Idén nyáron a brazil Marquinhos esete is ezt bizonyította.