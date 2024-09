Waltner Róbert (jobbra) jó hatással van a Szentlőrinc játékosaira

Waltner érkezése óta pedig szárnyal a baranyai klub. A ZTE-től érkezett Gyurján Márton a kapuban remekel, a büntetőpárbajban felülmúlt, vármegyei rivális kupaellenfél Pécsi MFC-től igazolt Tóth-Gábor Kristóf pedig a csatársorban rúgja a gólokat, de a többieket, köztük a védelmet is csak dicséret érheti. Ezt jól mutatja, hogy a legutóbbi játéknapon a Gyirmót ellen 82 percen keresztül emberhátrányban játszott a Szentlőrinc, és így is 2-0-ra győzött.

Ez a negyedik sikere volt a Szentlőrincnek a bajnokságban, hiszen korábban az Ajka, a Soroksár és a Mezőkövesd ellen is begyűjtötte a csapat a három pontot. Emellett pedig a Csákvár és a BVSC sem tudott győzni a lőrinciek ellen, így a baranyai klub veretlenül, 14 ponttal áll a tabella élén – négy ponttal megelőzve a második Kazincbarcikát.

Hat forduló után négypontos előnnyel vezeti a Szentlőrinc SE az NB II tabelláját

„A jó szereplésünk, a veretlenségünk abból a szempontból biztosan meglepetés, hogy a csapat kilencven százaléka új játékosokból áll. Ugyanakkor valószínűleg a mérkőzéseken visszaköszön mindaz, amit az edzéseken csinálunk:

Waltner Róbert vezetőedző folyamatosan százszázalékos koncentrációt vár el tőlünk, mindig mindent addig csináltat, amíg az nem klappol tökéletesen.

Tényleg rengeteget dolgozunk, mi védők például nagyon sokat gyakoroljuk a létszámhátrányos szituációkat, érződik, hogy mindennek az alapja a jó védekezés. Ennek pedig megvan a hatása, a BVSC és a Csákvár ellen talán csak egy-egy megingásunk volt" – mondta a már három bajnoki gólnál járó új igazolás, Szekszárdi Tamás.

Szekszárdi Tamás védő létére már három gólnál jár a bajnokságban

A 30 éves védő – akinek az öccse, Szekszárdi Milán is a csapat tagja – szerint sokat jelent, hogy nagyon jó karakterek alkotják a keretet, kiváló a hangulat a csapatnál.

„Minden nap jó érzés belépni a sporttelepre! Sokan mondták előre, hogy itt jó a közeg, családias a hangulat, amit persze nyugtáz az ember, hogy oké, rendben, de aztán amikor idejön, meglátja, hogy ez tényleg igaz. Egyvalami viszont nagyon fontos,

amikor elkezdődik az edzés, nincs pardon: a szakmai stáb minden alkalommal kihajtja belőlünk a száz százalékot!

Edzés előtt és után jó hangulat van, minden »happy«, közben viszont fegyelem. Azt kell mondjam, hogy

nagyon jó most Szentlőrincen futballistának lenni!"

A labdarúgó NB II állása 6 forduló után: Szentlőrinc 14 pont, 2. Kazincbarcika 10, 3. Vasas 10, 4. Gyirmót 10, 5. BVSC 10, 6. Kisvárda 9, 7. Kozármisleny 9, 8. Szeged 9, 9. Csákvár 8, 10. Budafok 8, 11. Honvéd 7, 12. Ajka 7, 13. Tatabánya 6, 14. Békéscsaba 6, 15. Soroksár 4, 16. Mezőkövesd 4.

Felemás érzések Borsodban: kazincbarcikai gólzápor, mezőkövesdi gondok

A másodosztály kiszámíthatatlanságát mutatja, hogy hat forduló után az NB II-nek már nincsen nyeretlen csapata, és

a Szentlőrinc mellett csak egy veretlen együttes van: a BVSC.

A zuglóiak azonban négyszer is döntetlent játszottak, így "csupán" az ötödik helyen állnak, de ugyanúgy 10 ponttal, mint a második pozícióban lévő Kazincbarcika. A nyár óta Erős Gábor által irányított barcikaiak három kör után még csak egy pontjuk volt, ám azóta három meccsen hihetetlen, 14-1-es gólkülönbséget értek el, a szerzett találatokból pedig öt Budafokra, hét Tatabányára jutott. Bódi Ádámék a következő fordulóban éppen a Szentlőrincet fogadják, miután a Diósgyőr ellen hosszabbítás után búcsúztak a Magyar Kupában.

„Nagyon szép gólokat lőttünk, látszott a srácokon, hogy élvezték a játékot, hatalmas önbizalommal játszottunk. Sikerült fiataloknak is lehetőséget adnom, többen tudtak is debütálni, kerek volt ez a történet" – elemezte a Tatabánya elleni lényegében tökéletes játékkal elért 7-0-s győzelmet Erős Gábor.