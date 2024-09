A Kazincbarcika a 24. percben szerzett vezetést, majd az 58. percben állította be a 2-0-s végeredményt a labdarúgó NB II hetedik fordulójának rangadóján. A borsodiak a sikerükkel felléptek a tabella második helyére, épp az első vereségét elszenvedő Szentlőrinc mögé. A találkozó után a baranyai meglepetéscsapat nyáron érkezett vezetőedzője, a korábbi magyar válogatott és NB I-es gólkirály játékos Waltner Róbert zaklatottan értékelt.

Waltner Róbert (jobbra) nyár óta az NB II-be feljutott Szentlőrinc vezetőedzője

Fotó: szentlorincse.hu

Waltner Róbert kifakadt a Szentlőrinc első NB II-es veresége után

„Az első kapott gólig kishitűen futballoztunk, utána viszont két nagy lehetőségünk is volt az egyenlítésre, de nem sikerült.

Három méterről azért illene gólt szerezni

– idézte Waltner Róbert szavait a Magyar Nemzet. A vezetőedző a csapata kritizálása után üzent azoknak, akik nem nézik jó szemmel a Szentlőrinc remek szezonkezdetét. – Ugyanakkor érdekes, amit a játékvezető az egyik oldalon tizenegyesnek lát, a másikon nem.

Elhiszem, hogy pár embernek csípi a szemét, hogy az élen állunk, de nem csalással értük el az első helyet.

A Magyar Kupa-sorozatot is beleszámítva nyolc mérkőzés után kaptunk ki először az idényben. Igaz, ez a bajnoki lehetett volna szorosabb is, de az előző napokban voltak jelei egy-két játékos mentális hozzáállásában."

Az NB II-ben újoncként szereplő Szentlőrinc korábban az Ajka, a Soroksár, a Mezőkövesd és a Gyirmót ellen is begyűjtötte a három pontot, emellett pedig a Csákvár és a BVSC sem tudott győzni a csapat ellen. A másodosztályú bajnokság idei szezonjában az első vereségét elszenvedő baranyaiak továbbra is vezetik a Merkantil Bank Liga tabelláját 14 ponttal, ám immáron a Kazincbarcika és a Gyirmót lemaradása is csupán egyetlen pont. A Magyar Kupában a Szentlőrinc másfél hete a vármegyei rivális Pécs együttesét búcsúztatta, a következő fordulóban Waltner Róberték ellenfele az élvonalbeli Zalaegerszeg lesz, október 30-án. A bajnokságot a Szentlőrinc vasárnap a sereghajtó Békéscsaba otthonában folytatja.

