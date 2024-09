A dél-koreai Ulszan Hyundaitól nyáron a görög Asztérasz Tripoliszhoz szerződött Ádám a Telkiben rendezett szerdai sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az eddigi tapasztalatai alapján a klubváltása jó döntés volt, megkapta a játéklehetőséget, egyelőre minden úgy alakul a számára, ahogy tervezte - derült ki az MTI beszámolójából.

Ádám Martin k omoly erőpróbákra számít a Nemzetek Ligájában

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Abszolút ugyanúgy készülünk, mint egy vb-selejtezőre

- tért át a válogatott előtt álló feladatokra a 29 éves, 25-szörös válogatott támadó. - "Minden mérkőzés fontos, komolyan vesszük. Nem hiszem, hogy a kísérletezésnek helye van, mindig a legjobb csapatot kell pályára küldeni." Hozzátette: mindegy, mennyi lehetőséget kap a következő mérkőzéseken, ha csereként játszik, "azzal sincs semmi baj". Kiemelte, hogy a bosnyákokat sem kell lebecsülni, mert "szívni fogják magukat", szerinte mindkét mérkőzés jó erőpróba lesz.

Bolla szintén klubot váltott a nyáron, a svájci éveket követően a Rapid Wienhez szerződött, ő is arról számolt be, hogy jól alakultak számára a dolgok. A 24 éves, 20-szoros válogatott szélső védő az idősebb poszttársait illetően arról beszélt, hogy akit a kapitány behív a válogatottba, az alkalmas arra, hogy ott játsszon. "A lehetőségekért meg kell harcolni, most is azon vagyok, hogy a kezdőben kapjak helyet" - szögezte le.

Bolla Bendegúz (b) tudja, a válogatottnál meg kell harcolni a helyéért

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Egyetértett csapattársával abban, hogy komolyan veszik a Nemzetek Ligáját, már csak azért is, mert az ebben sorra kerülő mérkőzések lehetőséget teremtenek számukra, hogy pontosítsák a játékukat, kijavítsák azokat a hibákat, amelyeket az Európa-bajnokságon elkövettek, egyben pedig készülnek a világbajnoki selejtezőkre. Szerinte a németek és a bosnyákok elleni mérkőzés csak annyiban fog különbözni egymástól, hogy az egyik idegenben, a másik itthon lesz. Az a csapat ugyanis - emelte ki -, amelyik az A ligában szerepel, nem véletlenül van ott.

"Megpróbálunk a legjobban felkészülni és a legtöbbet kihozni ezekből a mérkőzésekből" - tette hozzá.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata szombaton 20.45-kor lép pályára a németek vendégeként Düsseldorfban, majd a második fordulóban, jövő kedden a bosnyákokat fogadja a Puskás Arénában.