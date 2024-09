Az Eb óta a magyar fociválogatott kerete is frissült, ám a kulcsjátékosok remek formája alapján abszolút van ok a bizakodásra, már csak azért is, mert Szoboszlai Dominikék a sorozat előző felvonásában már bizonyították, hogy még Németországban is reális álom lehet a győzelem. Íme, egy nagyobb lélegzetvételű anyag a meccs előtt.