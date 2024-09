Az A divízióban rendezett mérkőzésen két olyan csapat találkozott, amely csalódást okozott a németországi Európa-bajnokságon, hiszen míg a portugálok a tizenegyesekkel estek ki a franciák elleni negyeddöntőben, addig a horvátok már a csoportküzdelmek után búcsúzni kényszerültek.

A pályafutása 900. gólját szerző Cristiano Ronaldót ünnepelték a portugálok

A mérkőzés előtt búcsúztatták el a portugálok legendás védőjét, Pepét, aki az Eb után jelentette be visszavonulását. A 41 éves hátvéd összesen 141 találkozón lépett pályára a nemzeti együttesben és nyolc gólt szerzett, emellett tagja volt a 2016-ban kontinensbajnok együttesnek is.

Remekül kezdte a meccset a portugál válogatott és már a 7. percben megszerezte a vezetést, miután Bruno Fernandes passzából az előrehúzódott Diogo Dalot volt eredményes. Ezt követően a horvátok egyre bátrabban kezdtek játszani és, ám a hazaiak a 34. percben Cristiano Ronaldo révén tovább növelték előnyüket. A 39 éves portugál klasszis profi pályafutása 900. gólját szerezte, miután Nuno Mendes beadását követően Gvardiol és Pongracic között lőtt közelről a léc alá.

Az idei Aranylabda szűkített listájáról lemaradó, a meccsen a hajrában lecserélt

Ronaldo ezzel a labdarúgás történetének első játékosa, aki elérte ezt a mérföldkövet,

ám egy közelmúltban tett kijelentése szerint esze ágában sincs leállni, mivel szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt.

Némiképp váratlanul aztán felpörögtek az események az első félidő végén, ugyanis a szünet előtt Dalot öngóljával szépített Horvátország, amire kis híján góllal válaszoltak a portugálok, de Pedro Neto lövése a felső lécen csattant. A fordulás után is a portugálok próbálkoztak többször, Livakovicnak többször is nagyot kellett védenie, de a hajrában a vendégek előtt is megvolt az esély az egyenlítésre, ám Kramaric az oldal hálót találta el. Portugália így otthon tartotta a három pontot és győzelemmel kezdte a Nemzetek Ligája idei kiírását.

Nagy meglepetésre az Európa-bajnok Spanyolország nem bírt Szerbiával, ugyanis hiába volt az egész meccsen nyomasztó fölényben, végül nem sikerült betalálnia a parádésan védő Predrag Rajkovicsnak, így 0-0-s döntetlennel ért véget a találkozó.