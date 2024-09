Az Újpesti Dózsa legendás balszélsőjének januárban a jobb után a bal lábát is meg kell műteni, miután kisebb baleset érte, amikor autóba ült. Az 1968-ban olimpiai bajnok Nagy László azóta is sok időt töltött kórházban, ugyanis a szívével is volt gondja.

Az olimpiai bajnok Nagy László több műtéten is átesett

Fotó: Ripost.hu

Idén már többször is meg kellett műteni az olimpiai bajnok Nagy Lászlót

„A jobb térdemben van már protézis, most a balba is került, de nem ez a legnagyobb gondom. Sokkal inkább a ketyegőm miatt maceráltak az orvosok, ugyanis, ahogy mondani szokás, össze-vissza vert a szívem. Hol normális volt a pulzusom, hol pedig az egekbe ugrott – mondta az egykori 25-szörös magyar válogatott Nagy László a Borsnak. – A vizsgálatok után nem maradt már hátra, minthogy

»kiütötték” a szívemet. Ezzel a ritmust tették rendbe, de sajnos néhány hét múlva visszatért a rendellenesség. Nem volt más választásom, mint beleegyezni a katéterezésbe.

Mondhatom, belenéztek a szívembe."

A beszélgetés idején Nagy László már átesett a műtéten, és éppen egy kontrollra készült.

„A katéteres beavatkozásnál kellemesebbet is el tudtam volna képzelni, ugyanis egyik világbajnok barátom, aki szintén átesett rajta, annyit mondott, észre sem vette. Lehet, őt keményebb fából faragták, mert

én bizony megszenvedtem, de győztem.

Jól vagyok, és már alig várom, hogy újra a Megyeri úton szurkoljak az Újpestnek, hiszen úgy fest, más szelek fújdogálnak a csapat környékén. Számomra gyógyír, hogy alakul a lila-fehér együttes. Szóval, várom, hogy 2025 legyen, és véget érjen az orvosos évem" – nyilatkozta az olimpiai bajnoki címe mellett korosztályos Európa-bajnoki címmel, kilenc magyar bajnoki elsőséggel és öt Magyar Népköztársaság Kupa-trófeával is rendelkező Újpest-legenda.

