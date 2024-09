Három év után ismét összecsap egymással BL-meccsen a Milan és a Liverpool

Fotó: Anadolu via AFP / 2021 Anadolu Agency

szeptember 18.: Manchester City – Internazionale

Egy másik korábbi BL-döntőt is megrendeznek az első fordulóban, a City és az Inter azonban nem is olyan régen, 2023-ban csapott össze egymással. Az eddigi egyetlen egymás elleni tétmérkőzésüket akkor Erling Haalandék nyerték, történetük legnagyobb sikerét elérve, ám azóta hozzájuk hasonlóan a milánóiak is szárnyalnak. Az angol és az olasz bajnok egyaránt remek formában, a szezonban még veretlenül várja a manchesteri Etihad Stadionban megrendezett ligaszakaszmeccset, Simone Inzaghi pedig szeretne visszavágni Pep Guardiolának.

szeptember 19.: Atlético Madrid – RB Leipzig

Az első játékhét abból a szempontból különleges, hogy még csütörtökön is rendeznek meccseket. Az aznapi hat találkozó között szerepel az Európa-liga-győztes Atalanta és az Arsenal összecsapása is, de Európában az elmúlt években még jobban teljesített az Atlético és a Leipzig, így erről a napról ezt választottuk rangadónak. A 2020-as BL-negyeddöntőből a lipcseiek jutottak tovább, Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata pedig most is megtréfálhatja a Matracosokat, de bravúr kéne a sikerhez, az Atlético ugyanis az elmúlt két szezonhoz képest sokkal jobban kezdte a spanyol bajnokságot, és majdnem három éve nem veszített el hazai BL-meccset.

október 1.: Arsenal – Paris Saint-Germain

A PSG két angol, két spanyol és két német ellenfelet is kapott, az első igazi rangadójára pedig már a második fordulóban sor kerül. A francia bajnoktól Kylian Mbappé vezetésével több nagy sztár távozott a nyáron, és noha a Ligue 1-t magabiztos sikerekkel kezdték, az igazi erőfelmérőre október első napján kerül sor. Az április óta veretlen Arsenal az előző szezonban egyértelműen visszatért nem csupán a Premier League, de Európa elitjébe is, és Mikel Artetáék célja egyértelműen a legutóbbi negyeddöntős szereplés túlteljesítése lehet. Egy PSG elleni siker nagy lépést jelentene a nyolcaddöntő felé.