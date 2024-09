Új edzőjével a Liverpool szárnyalni kezdett, s ez Szoboszlai Dominiknek is nagyon jó. Ki állítja meg a Manchester Cityt? Mit művel a tabella harmadik helyén álló Brighton? A Manchester United még a 8. helynél is rosszabb lehet? Erről is szól az Origo Sport videója, amelyben a Premier League eseményei jelentik a fő témát.

