Éppen szerda este derült ki, hogy a nyolcadik aranylabdás Lionel Messi és az ötszörös győztes Cristiano Ronaldo sincsen a 2024-es Aranylabda jelöltjeinek szűkített listáján, amire húsz éve nem volt példa. Az al-Nasszr portugál labdarúgója az elmúlt időszakban a futball mellett mással is foglalkozik, augusztusban egy saját csatornát indított a legnépszerűbb videómegosztó oldalon, és hamar óriási követőtáborra tett szert, akik közül sokan kérik, hogy csináljon egy Messivel közös videót is. Noha erre még nem került sor, a legutóbbi videójában – amelyben 7 olyan kérdést szegez párjának, Georgina Rodrígueznek, amit "mindig is fel akart tenni" neki – utal az argentin játékosra.

A Ronaldo-Messi páros továbbra is az egyik legnépszerűbb a labdarúgás világában

Fotó: Ben STANSALL / AFP

Cristiano Ronaldo Lionel Messit utánozta

A kérdezz-felelek játék során egy alkalommal Rodríguez tréfásan azt mondja Cristiano Ronaldónak, hogy "de hülye vagy!", amin a portugál klasszis csak nevetett, majd így reagált: "mit nézel, te hülye?". Utóbbi mondat Lionel Messi miatt vált világhírűvé, az Inter Miami focistája ugyanis ezeket a szavakat intézte Wout Weghorst felé a 2022-es foci-világbajnokság Argentína-Hollandia negyeddöntőjét követően.

Messi akkor utólag azt mondta, hogy nem örül annak, hogy így viselkedett, de a feszült pillanat ezt a reakciót váltotta ki belőle – Cristiano Ronaldo pedig majdnem két év után is jól emlékszik erre a mondatra.