Korábban már mi is beszámoltunk róla, de most a Galatasaray hivatalosan is bejelentette, hogy Sallai Roland náluk folytatja a pályafutását.

Az isztambuli klub pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy megegyezett a magyar válogatott támadóval és eddigi klubjával, a Freiburggal az átigazolásról. A Galatasaray hatmillió eurót fizet négy részletben, négy esztendő alatt a német klubnak. Sallai - akivel négy évre írt alá a török egyesület - idényenként 2,5 millió eurót keres majd. A török klubnak mindenképpen ma estig kellett nyélbe ütnie az üzletet, mert szeptember 13-án este 21.00-kor zárul az ottani átigazolási piac. Ennek megfelelően meg is adták a módját, különgépet küldtek a 27 éves válogatott játékosért, akinek az érkezéséről a hivatalos YouTube-csatornájukon egy hosszabb videót is feltöltöttek. Sallai Roland 2018 augusztusában a ciprusi APOEL Nicosia csapatától érkezett Freiburgba. Hat év alatt 163 meccsen 27 gólt lőtt és 23 gólpasszt adott a német csapatban.

