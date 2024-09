Sallai Roland először kezdett új csapatában, az isztambuli Galatasarayban, amely hiába vezetett hazai pályán már három góllal is a Kasimpasa ellen, végül 3-3-as döntetlent ért el a török bajnokság 7. fordulójában. Victor Osimhen duplázott, Mauro Icardi bombagólt lőtt, és ugyan a vendégcsapat még az első félidőben szépített, úgy tűnt, a hazai együttes így is megnyugtató előnnyel vonulhatott a szünetre. A városi rivális Kasimpasa azonban a hajrában előbb Haris Hajradinovic tizenegyesével szépített, majd a 95. percben Nuno da Costa góljával egyenlíteni is tudott. A Galatasaray először veszített pontokat a bajnokságban, ám ezzel együtt továbbra is hárompontos előnnyel vezeti a tabellát.

Sallai Roland először kezdett, de a félidőben kisebb sérülés miatt lecserélte őt a Galatasaray edzője

Fotó: Anadolu via AFP / 2024 Anadolu

A Galatasaray hajrábeli összeomlását a magyar válogatott focista, Sallai Roland már csak a kispadról nézhette, ugyanis Okan Buruk a szünetben lecserélte őt – a vezetőedző a találkozó után arról beszélt, hogy Sallai megsérült a combhajlítójánál, de a hírek szerint nem vár hosszú kihagyás rá. A bajnoki után a magyar támadó a hivatalos X-oldalán közzétette a csapata harmadik gólját követő gólörömről készült felvételt, amelyen ő is feltűnik. „Erősebben térünk vissza” – üzente angolul Sallai Roland, ám

nem sokkal a bejegyzés megszületését követően az eltűnt a közösségi oldalról,

így cikkünk megjelenésekor már nem lehet megtalálni Sallainak ezt a posztját.

Sallai Roland mellett Victor Osimhent is lecserélte a Galatasaray edzője a szünetben

Sallaival együtt 45 perc után a kétgólos Victor Osimhen is elhagyta a pályát, a Napolitól érkezett csatárt sérülés miatt kellett lecserélni, de a hírek szerint az ő állapota sem súlyos, noha

Okan Buruk úgy nyilatkozott, hogy szerinte szándékosan próbáltak sérülést okozni a játékosának.

A Galatasaray csütörtökön a lett RFS otthonában lép pályára az Európa-liga-alapszakasz második fordulójában, ezen a találkozón az El-keretből kihagyott Sallai Roland biztosan nem lép pályára. A magyar válogatott focista – ha addigra felépül – legközelebb vasárnap juthat szerephez, amikor a csapata az Alanyaspor együttesét fogadja a török bajnokságban.