Sven-Göran Erikssonnál még januárban diagnosztizáltak hasnyálmirigyrákot, akkor az orvosok azt mondták neki, hogy legfeljebb egy éve lehet hátra. Az angol válogatott korábbi szövetségi kapitánya még a halála előtt búcsúüzenetet küldött a külvilágnak. A svéd edzőlegendát szeptember 13-án helyezték végső nyugalomra a szülővárosában, a svédországi Torsbyben. A Fryksande templomban tartott gyászszertartáson a családtagok mellett több ismerős is ott volt, köztük Roy Hodgson, az angol válogatott korábbi szövetségi kapitánya, valamint David Beckham, a Manchester United legendája, aki Eriksson kapitánykodása alatt az angol válogatott csapatkapitánya volt.

Sven-Göran Eriksson 76 éves korában, augusztus végén halt meg

Fotó: TT News Agency via AFP / Christine Olsson

Sven-Göran Eriksson egyik utolsó kívánsága az volt, hogy a hamvait a Fryken-tóban szórják szét, hiszen ennek a partján töltötte élete jelentős részét.

A szabályozás azonban nem tette lehetővé, hogy teljesüljön a svéd edzőlegenda vágya.

Arra viszont van lehetőség, hogy a tóparton legyenek szétszórva Eriksson hamvai.

„Engedélyt kaptunk a megyei tanácstól és a földtulajdonosoktól, hogy a hamvakat a lakóhelyével szomszédos területeken terítsük szét" – mondta Sven-Göran Eriksson korábbi ügynöke, Bo Gustavsson a svéd Aftonbladetnek.

Sven-Göran Eriksson legnagyobb sikerei

Sven-Göran Eriksson 2001 és 2006 között volt az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, előtte klubokkal ért el jelentős sikereket. Hazájában UEFA-kupa-győztes és bajnok is lett a Göteborggal, háromszoros portugál bajnok lett a Benfica csapatával, Olaszországban pedig az AS Roma, a Sampdoria és a Lazio vezetőedzőjeként is elhódította az Olasz Kupát. A Lazióval ráadásul a KEK-et és a Serie A-t is megnyerte.

Eriksson augusztus 26-án halt meg, 76 éves volt.