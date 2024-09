Csank János személyesen inkább NB II-es, NB III-as mérkőzéseket tekint meg, az NB I-et főleg a televízióban követi

Fotó: MTI/Varga György

Csank János a mai napig kilátogat NB II-es, NB III-as meccsekre is

Az edzőként kétszeres magyar bajnok és egyszeres Magyar Kupa-győztes, a magyar válogatottat 19 meccsen szövetségi kapitányként irányító Csank János arról is beszámolt, hogy mivel telnek a napjai.

„Jól érzem magam, nincsen problémám,

amikor tehetem, futok és biciklizem, illetve alsóbb osztályú focimeccsekre járok.

A külföldi és az NB I-es mérkőzéseket is inkább a televízióban nézem, hiszen ott kényelmesen ülve, egy nap alatt akár két-három találkozót is meg tudok nézni egymás után – nyilatkozta Csank János. – Ez lassan már a visszájára is fordul szerintem, mármint az, hogy túl sok meccset lehet látni a tévében. Például, az NB II és az NB III bajnoki meccseit anno azért tették vasárnapra, mert aznap nem volt NB I-es játéknap. Mostanában viszont vasárnap délután is vannak élvonalbeli mérkőzések, ez pedig az alacsonyabb osztályban szereplő csapatok rovására megy. Ha vasárnap délután mondjuk van egy Ferencváros-Újpest derbi, akkor a szurkolók többsége aligha megy ki annak televízióbeli megnézése helyett egy másod- vagy harmadosztályú meccset személyesen megnézni."

