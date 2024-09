A magyar fociválogatott számára rémálomszerűen indult a Nemzetek Ligája idei kiírása, hiszen Düsseldorfban beleszaladtak egy 5-0-s vereségbe a német csapat ellen. A szurkolók már ott is jelezték, hogy a csapat továbbra is számíthat rájuk, hiszen a lefújás után együtt énekelték a Himnuszt Szoboszlaiékkal.

A 20.45-kor kezdődő Bosznai-Hercogovina elleni találkozón is kitesznek majd magukért, erről már biztosították a csapatot, érkezzenek bármennyien is a bosnyák szurkolók. Ennek megfelelően ezúttal is ezrek vonulnak együtt a Puskás Arénához, amit az alábbi videót elindítva mindenki élőben követhet.

