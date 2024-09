Arne Slot vezetőedző meglehetősen tartalékos összeállításban küldte ki az Anfieldre a Liverpool csapatát a West Ham United elleni Ligakupa-mérkőzésre. Végül aztán az alapemberek közül többek között Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz és Szoboszlai Dominik is a padon ülte végig a találkozót. A magyar válogatott középpályásnak ez volt az első Ligakupa-meccse, amelyen nem sérülés miatt maradt ki a csapatból, és szerda estig mindösszesen három ilyen meccse volt a Liverpoolban – mind a három az Európa-liga tavaly őszi csoportkörében.

Cody Gakpo a hajrában duplázott a West Ham United elleni Ligakupa-meccsen, kiütéssel nyert a Szoboszlai Dominik nélkül felálló Liverpool

Fotó: Paul ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik nélkül kiütéssel nyert a Liverpool az angol Ligakupa-meccsen

A Liverpool egy szögletet követően, Jarell Quansah komikus öngóljával került hátrányba a londoni együttes elleni mérkőzésen, de Diogo Jota hamar egyenlített, majd a portugál játékos a második félidő elején meg is fordította a meccset. Az utolsó húsz percben aztán a csereként beállt Mohamed Szalah egyszer, Cody Gakpo pedig kétszer volt eredményes, így

a Liverpool magabiztos, 5-1-es győzelemmel jutott tovább az angol Ligakupa nyolcaddöntőjébe.

Érdekesség, hogy a Vörösök a Ligakupa tavalyi kiírásában is összecsaptak az Anfielden a West Hammel, és akkor (a negyeddöntőben) is 5-1-es sikert ért el Liverpool. A csapat akkor később meg is nyerte a sorozatot.

A másik szerdai Ligakupa-meccs is 5-1-es hazai sikert hozott, az Arsenal ilyen arányban győzte le a harmadosztályú Bolton együttesét, szintén hazai közönség előtt. A vendégeknél Schön Szabolcs végig a kispadon ült.

A legjobb 16 csapat között a Liverpool október végén a Brighton & Hove Albion otthonába látogat, míg az Arsenal a másodosztályú Preston North End vendége lesz. A nyolcaddöntők legnagyobb rangadóját a Tottenham Hotspur és a Manchester City játssza egymással Londonban.

