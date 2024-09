Rögtön a Bajnokok Ligája első játéknapján Szoboszlai Dominik és a Liverpool is megkezdte szereplését az átalakított sorozatban. Az angol sztárcsapatra rögtön nem akármilyen kihívás várt, hiszen a sorozat hatszoros győztese az eggyel még náluk is többet nyerő AC Milanhoz utazott. A Liverpool kezdőjében, ahogy az idei négy bajnoki mérkőzésen, úgy ezúttal is ott volt a védekező középpályások és a támadók között Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitányáról a meccs előtt a Pool új edzője, Arne Slot külön is beszélt.

Szoboszlai Dominik a BL-ben is alapembernek számít a Liverpool kezdőjében

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News

Szoboszlai a kezdőben

Arne Slot nem ijedt meg a Milantól, hiszen egy nagyon támadó felfogású kezdőcsapatot küldött pályára a San Siróban, a Szalah, Gakpo, Diogo Jota trio mögött ott volt Szoboszlai Dominik is, aki kereken 50. mérkőzésén lépett pályára a Liverpoolban.

Szobo set to make his 50th appearance for the Reds 🙌🔴 pic.twitter.com/DArHHL0eUb — Liverpool FC (@LFC) September 17, 2024

Bekezdett a Milan, Virgil Van Dijknek már a második percben a gólvonalról kellett mentenie, a következő percben viszont jött a sokk a vendégek számára: Maignan kidobása után Calabria tette előre a labdát, Morata megcsúsztatta Pulisic elé, az amerikai pedig vezette-vezette a labdát, majd középre adás helyett inkább 15 méterről jobbról kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0).

A gól után a Milan érthetetlenül visszahúzódott és a 17. percben majdnem ki is egyenlített a Pool, de Szalah nyolc méterről a felső lécet bombázta teliben. Lehet, hogy lesen volt az egyiptomi, de miután nem lett gól, ennek nem volt jelentősége. A 23. percben viszont már volt jelentősége annak, hogy a Milan a saját alapvonala közelében szabálytalankodott, ugyanis Alexander-Arnold tökéletesen beívelt szabadrúgása után az elképesztő magasságba emelkedő Konaté a bal felsőbe csúsztatta a labdát a tragikusan kijövő Maignan elől (1-1).

Ibrahima Konaté gólja után egyértelműen a Liverpool játszott veszélyesebben

Fotó: AFP

Ettől fogva már a Liverpool játszott fölénybenn és jóval veszélyesebben is, az olaszokat mintha sokkolta volna, hogy gólt kaptak. A 40. percben Maignan bravúrral még szögletre ütötte Szalah 18 méterről leadott lövését. Hogy aztán ebből a szögletből fordítson a Liverpool! Cimikasz szögletét Van Dijk fejelte költői magányában a bal felső sarkoba (1-2).