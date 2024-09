A Bournemouth szombaton lépett pályára a Premier League-ben, a Chelsea ellen odahaza elszenvedett 1-0-s vereség során összesen bajnoki rekordot jelentő 14 sárga lapot mutatott fel a játékvezető. A figyelmeztetettek között nem szerepelt Kerkez Milos, pedig a 21-szeres magyar válogatott focista végigjátszotta a mérkőzést a hazai csapatban. A 20 éves balszélső ezúttal is remekelt, az elmúlt hetekben pedig egyre több hír érkezik arról, hogy sztárcsapatok akarják őt leigazolni. A Bournemouth viszont olyan magas összeget kér Kerkezért, amellyel minden idők második legdrágább magyar játékosa lehetne – két Szoboszlai Dominik-transzfer között.

A Bournemouth magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos egyszerre kerülhet Szoboszlai Dominik elé és mögé

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kerkez Milos a második legdrágábban eladott magyar focista lehet – mellette két Szoboszlai Dominik-transzfer szerepelne a dobogón

A tavaly nyáron a holland AZ Alkmaarnak mintegy 18 millió eurót fizetett a Bournemouth Kerkez Milos játékjogáért, és a csapatban alapemberré váló magyar játékos annyira jól teljesített az elmúlt egy évben, hogy az angol klub már 50 millió eurót akar érte. A Manchester United mellett többek között a Chelsea-t és a Tottenhamet is Kerkez kérői közé sorolják, és ha valaki kifizeti érte az 50 milliós összeget, akkor Kerkez meg is előzi, meg nem is a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominikot a magyar rekordigazolások toplistáján – vette észre a Ripost.

Az eddigi legdrágábban megvett magyar labdarúgók: Szoboszlai Dominik (2023, RB Leipzig – Liverpool): 70 millió euró Szoboszlai Dominik (2020, Salzburg – RB Leipzig): 36 millió euró Dzsudzsák Balázs (2012, Anzsi Mahacskala – Dinamo Moszkva): 19 millió euró Kerkez Milos (2023, AZ Alkmaar – Bournemouth): 17,87 millió euró Dzsudzsák Balázs (2011, PSV Eindhoven – Anzsi Mahacskala): 14 millió euró Szalai Attila (2023, Fenerbahce – Hoffenheim): 12,3 millió euró

A jövő heti, 6. forduló szombati játéknapján Kerkez Milos csapata éppen az Anfieldre látogat majd.

