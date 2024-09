A Liverpool a szezonbeli eddigi hét tétmérkőzéséből hatot megnyert, és csupán a Nottingham Forest elleni Premier League-találkozót veszítette el. A csapatban Szoboszlai Dominik az első öt összecsapást egyaránt végigjátszotta, a legutóbbi kettőn viszont előbb egy óra játék után lecserélték, majd a szerdai Ligakupa-meccset a kispadról nézte végig – 2024-ben hasonlóra még nem volt példa. Az Arne Slot vezetőedző irányítása alatt új szerepkörben futballozó Szoboszlaival kapcsolatban több aggodalom is érkezett, miszerint nem csupán rotációról volt szó, hanem akár a West Ham United ellen remeklő Diogo Jota, akár más kiszorítja a magyar középpályást a kezdőből. Ám az edzőként kétszeres magyar bajnok és egyszeres Magyar Kupa-győztes, a korábban a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó Csank János szerint nem kell vészharangot kongatni.

Szoboszlai Dominik a Liverpool elmúlt két meccsén összesen 61 percet játszott, de Csank János szerint nincs ok az aggodalomra

Fotó: Paul ELLIS / AFP

Ha a Liverpool minden sorozatában eljut a döntőig, akkor a 2024-25-ös szezonban összesen akár 66 tétmérkőzést is játszhat, ehhez pedig Szoboszlai Dominik számára jövő nyárig (a már lejátszott két Nemzetek Ligája-találkozóval együtt) még 10 válogatott találkozót is tartalmazhat az idény. Nem csoda tehát, hogy Arne Slot olykor pihenteti a játékosait, köztük a magyar középpályást.

„Nem igazán értem azokat, akik amiatt csinálnak felhajtást, hogy az elmúlt két meccset nem játszotta végig.

Senki nem játssza végig az összes mérkőzést, rotációra olykor szükség van, ugyanúgy lecserélnek mindenki mást is.

Ha 20 perceket játszana, akkor is el kellene ismernünk, ő pedig átlagosan ennél sokkal több időt tölt a pályán – nyilatkozta az Origo Sportnak a 77 éves mesteredző, Csank János. – Nem csupán Magyarországon, de külföldön is kiemelik, ha véletlenül egy meccsen nem játszott a legjobban magához képest. Leírják, hogy »bizony, most három rossz passza is volt«, miközben néhány csapattársának ennél is több. Összességében szerintem nagyon jól játszik a Liverpoolban,

a csapatból nagyon ritkán lóg ki lefelé, ennél viszont jóval többször felfelé.

Középpályásként azt kell játszania, és azt is játssza, amit ezen a poszton lehet."