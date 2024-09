A Premier League 4. fordulójának nyitómérkőzésén a Manchester United 3-0-ra nyert az újonc Southampton otthonában. A Vörös Ördögök ezzel két elveszített meccs után tudtak ismét győzni, Erik ten Hag vezetőedzőnek pedig megmaradt a munkája, mert valószínűleg nem élte volna túl, ha csapata sorozatban a harmadik meccsét is elbukja.

A címvédő Manchester City a vártnál nehezebben, csak 2-1-re tudta legyőzni a Brentford csapatát az Etihad Stadionban. A találkozó hőse a norvég Erling Haaland volt, aki duplázni tudott, ezzel pedig már kilenc góllal vezeti a góllövőlistát.

A 24 éves támadó újabb rekordot állított fel, ugyanis a Premier League történetében még soha senki nem tudott kilenc gólt lőni az első négy fordulóban. A legközelebb a Manchester United legendája, Wayne Rooney állt ehhez, aki a 2011/12-es szezonban nyolc góllal indított az első négy fordulóban.

Haaland elképesztő formában kezdte a szezont

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News

Nem mellesleg Haaland második gólja előtt a Manchester City kapusa, Ederson Moraes adta a gólpasszt, ezzel a brazil kapus már négy gólpassznál jár a Premier League-ben, ez pedig eggyel több mint amennyit a honfitársa, a brazil Antony tud felmutatni. A különbség csak annyit köztük, hogy Ederson egy kapus, míg a Manchester United által 95 millió euróért igazolt Antony egy szélső támadó.

Edersonnál egyébként csak a korábbi angol válogatott kapusa, Paul Robinson adott több (5) gólpasszt a Premier League történetében.

A 95 milliós Antony (balra) az idei szezonben eddig csak egy percet játszott a Premier League-ben

Fotó: AFP/Darren Staples

A Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool három győzelemmel kezdte a bajnokságot, és a negyedikre is megvolt minden esélye, hiszen azt a Nottingham Forestet fogadta, melyet tavaly oda-vissza le tudott győzni. A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is kezdett, ráadásul végig is játszotta a meccset, azonban csapata bombameglepetésre 1-0-ra kikapott.

Szoboszlai Dominik csak egy sárga lapig jutott el a találkozó hajrájában

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News

Győzelmével a Nottingham Forest történelmet írt, ugyanis 1995 áprilisa óta először nyert meg sorozatban négy idegenbeli bajnoki mérkőzést, ráadásul 1969 februárja óta először nyert az Anfielden a bajnokságban.

A magyar válogatott Kerkez Milost foglalkoztató Bournemouth sem járt sikerrel a Chelsea ellen. Kerkez ugyan végigjátszotta a találkozót, azonban a Chelsea egy hajrában szerzett góllal 1-0-ra megnyerte a meccset, így a Bournemouth elveszítette a szezonbeli veretlenségét.