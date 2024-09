Marco Rossi a mérkőzés előtt sajtótájékoztatón beszélt a nyári Európa-bajnokságon szerzett élményeiről, és meglepetésre azt mondta, több játékos most jobb állapotban van, mint három hónapja.

„Az Európa-bajnokság érthetően csalódást okozott, de ne feledjük, Svájc és Németország, akiktől kikaptunk előttünk járnak. Skóciát pedig le is győztük.

A játékosok most mindenképpen jobb állapotban vannak, mint az Európa-bajnokság alatt. Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Kerkez Milos is jobb erőben, formában vannak, így jobbak az esélyeink, mint amikor az Európa-bajnokságon játszottunk”

– idézi a Metropol az olasz szakembert, aki ezúttal is éreztette, hogy a Svájc elleni Eb-nyitómeccset nehezen feledi.

Rossi úgy érzi, játékosai jobb állapotban vannak most, mint a nyári Eb alatt

Fotó: AFP/Damien Meyer

„Nyáron a Svájc elleni meccs után játszottunk a németekkel, nagyon rossz élmények után, ki is kaptunk 2-0-ra. Remélem, most jobbak leszünk, de sok függ az ellenféltől is.

Azt megígérhetem, hogy támadni fogunk. Ki az az edző, aki ne akarna támadófocit játszatni a csapatával? Az más kérdés, hogy az ellenfél mit enged meg nekünk”

– folytatta Marco Rossi, aki azt is hangsúlyozta, hogy nem írná alá a harmadik helyet a Nemzetek Ligája csoportban.

A csoportharmadik hely megszerzése biztos bennmaradást jelentene a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában.

„Hogy hányadik lesz a csapat? Nehéz előre jósolni, a németek és a hollandok papíron erősebbek nálunk, Boszniával hasonló erősek lehetünk.

Papíron köztünk és a bosnyákok között dől el a harmadik hely sorsa. Hangsúlyozom, papíron, de szeretnénk úgy játszani a Nemzetek Ligájában, ahogy legutóbb is”

– utalt arra Marco Rossi, hogy csapata két éve az angolokat kétszer verte (1-0, 4-0), a németek ellen is négy pontot szerzett (1-1, 1-0), és csak a bennünket kétszer legyőző olaszok tudták megelőzni a mieinket.

Schäfer András, az Union Berlin játékosa arról beszélt, tisztában van vele, hogy támadásban javulnia kell még, és védekező középpályás posztja ellenére veszélyesebbnek kell lennie a kapura.

„Ugyanakkor ha védekezésben agresszívabbak tudunk lenni, akkor az segíti a támadójátékunkat is.

Németországi légiósként mindig nagy motiváció pályára lépni a német válogatott ellen, de úgy gondolom, hogy ezzel a többiek is így vannak, hiszen ilyen kaliberű riválissal szemben minden alkalommal extra nagy élmény játszani”

– mondta Schäfer András.