Betelt a pohár a spanyol edzők szakszervezeténél. A La Ligával folytatott szerdai találkozón a trénerek átnyújtják követelésüket a spanyol bajnokság szervezőinek, melyben ott lesz, hogy amennyiben nem szüntetnek megy áldatlan állapotot, akkor sztrájkba fognak lépni.

Ez a áldatlan állapot pedig nem más, mint, hogy

a jelenlegi szabályozás szerint az új edző akkor is leülhet kirúgott kollégája helyére, ha utóbbit még nem fizette ki a klub, amelyik lapátra tette.

A klubvezetőknek pedig olykor igen rövid a memóriája és előfordul, hogy megfeledkeznek egykori alkalmazottukról. Ilyenkor pedig indulhatnak a végeláthatatlan pereskedések.

Az aktuális ülés apropóját a korábban a Barcelonát is irányító Quique Setién éppen folyó ügye szolgáltatja, és a helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy olyan nagyágyúk, mint Hansi Flick, Carlo Ancelotti vagy Diego Simeone is jelen lesz. A Marca emlékeztet rá, hogy az előző idényben is volt botrány a kirúgott edzők ki nem fizetéséből, a trénerek akkor is a ligához fordultak, de nem történt semmilyen változás.