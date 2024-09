Az NB I Fejér vármegyei rangadóját mindkét csapat úgy várta, hogy magabiztosan jutott tovább múlt héten a Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé. A Fehérvár utoljára négy és fél éve győzött a Pancho Arénában, és most is rosszul indult a számára a mérkőzés, ugyanis Lamin Colley a 12. percben vezetést szerzett a Puskás Akadémia javára. A vendégek is próbálkoztak, de a nagyobb helyzetek a felcsútiak előtt adódtak, a félidő felénél Ivan Milicevic bravúros mentése kellett ahhoz, hogy Urho Nissilä ne duplázza meg a hazai előnyt.

Nagy Zsolt irányításával a Puskás Akadémia győzni tudott a Fehérvár elleni NB I-es bajnokin

Fotó: puskasakademia.hu

Ám a második félidőben már senki nem tudta megakadályozni Nissilä gólját, aki a második gólpasszát adó Mikael Soisalo újabb beadása után fejjel volt eredményes. Majd a 78. percben a csereként frissen beállt

Jonathan Levi egy bombagóllal végleg eldöntötte a meccset.

Pécsi Ármin bravúrjainak is köszönhető, hogy több gól már nem született, így Hornyák Zsolt együttese 3-0-ra győzött a vármegyei rivális ellen. A székesfehérvári szurkolók annak örülhettek, hogy a hajrában

Kalmár Zsolt csereként pályára lépett, így a novemberi sérülése óta először játszott a magyar válogatott focista.

A Puskás Akadémia a Fehérvár elleni legnagyobb különbségű felcsúti sikerével pontszámban utolérte a nála is egy meccsel kevesebbet játszó, tabellán éllovas Ferencvárost. Az idei magyar bajnokságban először gólképtelen Fehérvár a szezonbeli második vereségével maradt kilencpontos.

OTP Bank Liga (NB I), 7. forduló:

Puskás Akadémia FC – Fehérvár FC 3-0 (1-0)

gól: Colley (12.), Nissilä (63.), Levi (78.)

vasárnap játsszák még:

ETO FC Győr – Paksi FC 19.00

korábban játszották:

Zalaegerszegi TE FC – Kecskeméti TE 2-1

Újpest FC – Diósgyőri VTK 0-0

Nyíregyháza Spartacus FC – Debreceni VSC 3-2

MTK Budapest – Ferencvárosi TC 1-3

