Először lép pályára a német fociválogatott azóta, hogy drámai módon kiesett a hazai rendezésű Európa-bajnokság negyeddöntőjében, ahol a későbbi győztes spanyolok győzték le hosszabbítás után 2-1-re. Azóta komoly változások történtek a keretben és négy korábbi világbajnok, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Toni Kroos és Thomas Müller sem lesz többé tagja a keretnek. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már a 2026-os világbajnokságra építi a csapatát, ebben az első állomás a magyarok elleni szombati meccs lesz a Nemzetek Ligájában. A düsseldorfi találkozó előtt Nagelsmann beszélt a soron következő időszakról a németek pénteki sajtótájékoztatóján.

Hiába változott a keret, Nagelsmann szerint a németek célja változatlan

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

"Mindkét keret változott, a miénk biztosan. A magyarok védekezésben erősek, de emlékezhetünk, az Európa-bajnokságon nekik is voltak helyzeteik, s egyenlíthettek is volna. A 60. perctől ki is támadtak, akkor több helyzetünk volt nekünk is" - mondta a németek szövetségi kapitánya.

"A magyarok biztosan támadóbb futballt fognak játszani. Kíváncsi vagyok, hogy az Európa-bajnoksághoz képest hogyan fognak teljesíteni."

A szakember egy dologban nem akar változást, ugyanazt a hozzáállást várja fiaitól, mint azt nyáron láthattuk.

Változott a keretünk, de teljesen mindegy, hogy ki játszik, a játékunk nem szabad, hogy változzon. Azt mondtam, hogy világbajnokok akarunk lenni. Az lett volna a baj, ha nem így gondolom. Ha ezt kritizálja valaki, az bizony baj.

Nagelsmann Pascal Grossról kijelentette, ő nem a visszavonult Toni Kroost fogja pótolni, nem Kroos lesz a pályán, hanem Gross. Úgy véli, minden új játékosnak meg kell adni az esélyt, s bízni kell bennük.

A Németország-Magyarország találkozó szombaton 20.45-kor kezdődik a francia Clément Turpin sípjelére.

Kapcsolódó cikkek: