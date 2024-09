A sepsiszentgyörgyi klub – amelynek vezetőedzője a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a német Bernd Storck – hétfő este közölte, hogy közös megegyezéssel felbontották a 28 éves támadó szerződését.

A döntésben vélhetően közrejátszott az is, hogy Varga augusztusban megsértette a csapat házirendjét azzal, hogy a korábbi magyar válogatott Kecskés Ákossal együtt engedély nélkül elment bulizni és emiatt elkésett egy összetartásról. Bár a játékos csak a Craiova elleni meccsre kapott fegyelmi büntetést, de a visszatérése után csupán 85 percet kapott két meccs alatt Bernd Strocktól, legutóbb a Otelul Galati elleni bajnokin pedig már pályára sem lépett.

Varga Kevin távozott a Sepsitől

Fotó: NurPhoto via AFP

A debreceni nevelésű játékos 2020-ban a török Kasimpasához igazolt, majd megfordult a Hatayspor és a svájci Young Boys együttesében is, mielőtt tavaly februárban visszatért a hajdúságiakhoz. A tavaszi szezon után azonban ismét külföldre, a ciprusi Apollón Limasszolhoz írt alá, melynek színeiben ősszel mindössze kilencszer kapott játéklehetőséget, de egyetlen találkozót sem játszott végig. Idén januárban igazolt a Sepsihez, melynek színeiben összesen 24 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken két gólt szerzett és kiosztott egy gólpasszt is. A 14-szeres magyar válogatott támadó így most ismét szabadon igazolható.

