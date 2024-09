"Nagyon átgondoltam a döntést, és boldog vagyok, hogy végre megoszthatom mindenkivel. Sokáig tartott, mire meghoztam a végleges döntésem, ami nem volt könnyű, de az év elején már éreztem, hogy ez lesz az utolsó szezonom" – kezdte Morgan a közösségi oldalán megosztott videóüzenetben.

A 35 éves focistanő az amerikai válogatott tagjaként megnyerte a 2012-es londoni olimpiát, Tokióban pedig bronzérmes lett, emellett kétszer, 2015-ben és 2019-ben nyert világbajnokságot. Utóbbin öt gólt lőtt a Thaiföld elleni 13-0-ra megnyert meccsen, ami hozzásegítette ahhoz, hogy hat találattal holtversenyben megszerezze a gólkirályi címet.

Morgan 2010-ben mutatkozott be az amerikai női labdarúgó-válogatottban, amelyben összesen 224 alkalommal szerepelt és 123 gólt lőtt, s ezzel a USWNT történetében az ötödik helyen áll az örökranglistán.

Befejezi pályafutását az amerikaiak legendája, Alex Morgan

Fotó: Getty Images via AFP

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy több mint 15 éven át viselhettem a címert. Ez idő alatt rengeteget tanultam magamról, ami a csapattársaim és a szurkolók ​​érdeme. Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy mennyit fejlődött azóta a csapat. Örökké a USWNT rajongója leszek.

Lehet, hogy a siker iránti vágyam vezérelt mindig, de amit cserébe kaptam, az sokkal több volt, mint amit valaha is reméltem volna" - mondta a San Diego Wave támadója, aki egyben azt is bejelentette, hogy második gyermekével várandós.

Tavaly pályafutása negyedik világbajnokságán szerepelt, és mind a négy meccsen pályára lépett, ám az Egyesült Államok így is története során először esett ki a nyolcaddöntőben. Sokáig úgy tűnt, a párizsi olimpián is ott lehet, de végül nem került be a későbbi győztes amerikai válogatott utazó keretébe.