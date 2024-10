A Ferencváros az NB I 10. fordulójában hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Fehérvár csapatát, ezzel - ugyan még csak nyolc mérkőzést játszott - visszaállt a tabella élére.

A meccs legdrámaibb jelenete a 100. másodpercben történt, amikor a bajnokcsapat elefántcsontparti játékosa, Habib Maiga a levegőben ütközött Csongvai Áronnal, majd egyensúlyát elveszítve rettenetesen rosszul ért földet. Kész csoda, hogy ezek után is folytatni tudta a mérkőzést, a szünetben azonban már nem volt mese, Pascal Jansen lecserélte játékosát.

"Nagyon szerencsétlen szituációban sérült meg. Bár képes volt folytatni a játékot, a futballistáim közül többen is jelezték, hogy valami nincs rendben vele, ezért le kellett cserélni a szünetben. Jelenleg kórházban van, és vizsgálatokon esik át" - mondta a holland edző a klub hivatalos oldalának nyilatkozva.

A Ferencváros október 24-én csütörtökön a francia OGC Nice csapatát fogadja az Európa-ligában, ahol egyelőre tehát még bizonytalan Maiga játéka.

A magyar foci továbbra is lázban tartja a fogadókat

A nemzetközi kupák mellett a hazai pontvadászat legalább annyira érdekes a fogadók körében, mint a BL vagy az EL. A futballszurkolók idén is találgatják, hogy lesz-e potenciális kihívója a Ferencvárosnak, és mely együtteseknek lesz lehetőségük kiharcolni a nemzetközi kupákban való részvételt. A fogadók szemüvegén keresztül nézve is izgalmas összecsapások várhatók a labdarúgó OTP Bank Ligában. Fogadással kapcsolatos részletek itt!