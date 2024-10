A 31 éves Alvaro Morata júliusban csatlakozott az AC Milanhoz az Atletico Madrid csapatától, de korábban is szerepelt már Olaszországban, ugyanis volt a Juventus játékosa is. Az olasz sajtóban arról írnak, hogy Morata éppen azért költözött Corbettába, a Milánótól 25 kilométerre található városba, hogy családja magánélete biztosított legyen, most mégis menniük kell.

Alvaro Morata kellemetlen helyzetbe került

Fotó: Gabriel BOUYS / AFP

Corbetta polgármestere, Marco Ballarini ugyanis szerdán megosztotta a közösségi médiában, hogy Morata a településre költözik.

„Kedves polgármester úr, köszönöm, hogy megsértette a magánéletemet. Szerencsére nincs értékes ingatlanom. Az egyetlen kincseim a gyermekeim, akiknek a biztonságát ön veszélyeztette. Azt gondoltam, hogy Corbetta önkormányzata garantálhat nekem egy bizonyos szintű privát szférát, ehelyett most költöznöm kell, mert képtelenek használni a közösségi médiát és megvédeni a polgáraikat” – írta Morata az Instagramon.

Ballarini a posztjában elismerte, hogy az AC Milan ősriválisának, az Inter Milannak szurkol, ennek ellenére üdvözölte Moratát Corbetta nagy családjában. Csütörtökön Ballarini az Instagram-sztorijában már az Inter Milan címerét tette ki egy „Ciao” felirattal.