Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője az ellenfelet bírálta a meccs után, miután a hétközi, Dortmund elleni Bajnokok Ligája meccs után ezúttal nem sikerült fordítaniuk a bajnokság eddigi legfontosabb meccsén.

Carlo Anclotti és Hansi Flick a meccs után

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

„Szoros meccs volt, voltak lehetőségeink és gólt is szerezhettünk volna, de hiányzott a pontosság a kapu előtt. Megszerezhettük volna a vezetést, de amikor betaláltak, a két gyors góllal nagy kárt okoztak. Az ellentámadásaik nagyon veszélyesek voltak. Ez egy kemény és nehéz időszak, de nem kell mindent elölről kezdenünk, csak el kell felejtenünk az utolsó 30 percet. Nem szabad feladnunk, hanem tanulnunk kell. A legutóbbi bajnoki vereségből nagyon jó formában jöttünk ki, most is ezt kell tennünk” – mondta Ancelotti, aki külön kiemelte Mbappé sok helyzett, amiből nem sikerült gólt szerezniük.

Nem volt sportszerű az ellenfél

„A probléma a Barcelona kispadjával Flick asszisztensével volt,

aki nem volt úriember, aki a gólt ünnepelte a kispadunk felé” – mondta Ancelotti, aki szerint az eredmény nem tükrözi a meccsen történteket, mert az első gólig több lehetőségük volt, mint a Barcelonának.

„Az eredmény azért nyomaszt minket, mert kockáztattunk, de a mai vereség más, mint például a Lille elleni. Ott hiányzott az intenzitás, de ma nem. Tovább kell lépni és küzdenünk, ahogy tettük azt a tavalyi Barca elleni meccs elvesztése után is. A két kapott gól után kockázatot vállaltunk, és ezt az ellenfél kihasználta. Ez nem csak taktikai, hanem pszichológiai probléma is volt” – értékelt Ancelotti a meccs után.