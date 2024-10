Miután az angol válogatott elbukta a nyári Európa-bajnokság döntőjét, Garreth Southgate lemondott a szövetségi kapitányi posztról, a helyét pedig augusztusban - egyelőre ideiglenesen - az U21-es nemzeti csapatot irányító Lee Carsley vette át. A szakember

Carsley korábban az U21-es angol válogatott edzője volt

Fotó: NurPhoto via AFP

Kicsoda Lee Carsley, az angol válogatott új edzője?

A korábbi ír középpályás 1992-ben a Derby County csapatánál kezdte pályafutását, s ugyan 17 év alatt egyetlen jelentősebb trófeát sem nyert, a Blackburn Rovers, a Coventry City és az Everton színeiben közel 300 meccsen lépett pályára a Premier League-ben. Edzői karrierjére már a liverpooli együttesnél töltött ideje alatt elkezdett készülni, első megbízatását pedig 2011-ben kapta, amikor kinevezték a Coventry City U18-as csapatának edzőjévé. Rövid ideig a Sheffield United edzői stábjában és a Manchester City utánpótlásában is dolgozott, majd a Brentfordnál és a Birmingham Citynél tevékenykedett vezetői beosztásban, mielőtt átvette az U20-as, később pedig az U21-es korosztályos válogatott irányítását. Utóbbi csapatnál érte el pályafutása eddigi legnagyobb sikerét, miután

az angolok tavaly 39 év után megnyerték az U21-es Európa-bajnokságot.

Carsley csapata az egész tornán parádésa szerepelt, ugyanis egyetlen gólt sem kapott, viszont tizenegyet szerzett. Nem véletlen, hogy a siker az angol szövetség (FA) figyelmét sem kerülte el, és Gareth Southgate távozása után megadta a lehetőséget a birminghami születési szakembernek a felnőtt válogatottnál.

Gareth Soutgate két Eb-döntőt is elbukott angol kapitányként

Fotó: NurPhoto via AFP

Botrányos, de meggyőző bemutatkozás

Carsley-nak nem sok ideje volt felkészülni, hiszen a kinevezése után tíz nappal már tétmérkőzést játszott az angol válogatott a labdarúgó Nemzetek Ligájában. Ez alapesetben akár hátráltató tényező is lehetett volna, de Carsley számára kedvezett, hogy több játékost is ismert korábbról az utánpótláscsapatokból. Végül nem is vallott szégyent, ugyanis az íreket és a finneket is simán legyőzték az angolok, akiknek

a Southgate-éra alatt látott meglehetősen unalmas játéka is már sokkal jobban nézett ki ezeken a meccseken.

Azonban a támadófocit kedvelő Carsey hiába nyerte meg az első két meccsét, ráadásul kapott gól nélkül, a jobbára mindig kritikus brit sajtónak ez sem volt elég. A szigetországi média ugyanis már az Írország elleni debütálása előtt kikezdte az ideiglenes kapitányt a hazafiassága miatt, amiért kijelentette, nem fogja énekelni az angol himnuszt. A szakember aztán tovább rontott a helyzetén azzal, hogy a pályára érkezésekor véletlenül az ír kispadra ült le, ami után a közösségi médiában is kapott hideget-meleget.

A himnusz éneklése szimbolikus, aki ezzel nem tud azonosulni, annak nincs helye a csapatnál. Ez érvényes Lee Carsley-ra is, akinek függetlenítenie kéne saját magát attól, hogy ír és tanulja meg elénekelni a himnuszt. Ennek hiányában senki se hiszi el, hogy érdekli az angol válogatott"

– mondta Jacob Rees-Mogg, az Északkelet-Somerset választókerületének parlamenti képviselője.