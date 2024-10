Nem hozott igazán nagy meglepetést a Bajnokok Ligája-alapszakasz második körének nyitónapja, hiszen esélyeshez méltó módon a Barcelona, a Borussia Dortmund, az Internazionale és a Manchester City is kiütéssel nyert. Mellettük a Brest is legalább négygólos győzelmet aratott, a nap két rangadója viszont szorosabban alakult, de végül a Leverkusen-Milan és az Arsenal-PSG meccs is hazai sikerrel zárult. Két döntetlent is hozott a BL-játéknap, a Sparta Praha Stuttgartból, a Sporting pedig a PSV otthonából vitt el egy pontot.

Gianluigi Donnarumma mindkét gólban alaposan benne volt, az Arsenal ezek segítségével győzte le a PSG-t a Bajnokok Ligája-meccsen

Fotó: Adrian Dennis / AFP

Arsenal-PSG

Kiegyenlített mérkőzést hozott az Arsenal és a Paris Saint-Germain londoni összecsapása, de végül egy beadás után Kai Havertz, majd egy szabadrúgásnál Bukayo Saka használta ki azt, hogy Gianluigi Donnarumma finoman szólva sem volt a helyzet magaslatán. Az angol csapat a sikerével megelőzte a BL-tabellán a párizsiakat, akik számára az Arsenal lett az egyetlen csapat, amellyel a PSG legalább ötször találkozott, de még egyszer sem győzte le (3 döntetlen, 2 vereség).

„Mindig nehéz idegenben játszani Arsenal-szintű csapatok ellen, és szerintem

meg is érdemelték a győzelmet.

Több helyzetük volt, az első perctől kezdve nyomás alatt tartottak minket. Javulnunk kell, és már a következő meccsre gondolni, mert ma több szempontból is messze voltunk a szükséges teljesítménytől: például majdnem minden párharcot elveszítettük" – mondta a PSG-t irányító Luis Enrique.

„Azt hiszem, büszkék lehetünk magunkra, különösen az első félidőben volt jó játékunk. A második félidőben talán még egy gólt szerezhettünk volna, de összességében nem adtunk nekik sok helyzetet. A szezon elején járunk, de megmutattuk, hogy készen állunk az ilyen típusú meccsekre, tanultunk a tavalyi szezonból" – értékelt a meccs legjobbjának választott Kai Havertz.

Leverkusen-Milan

Ötven percen keresztül gyakorlatilag lefocizta a német bajnok az elmúlt hetekben feljavuló milánóiakat, de miután Victor Boniface vezetést szerzett, teljesen megváltozott a játék képe, és a Bayer Leverkusennek többször is szerencsére volt szüksége, hogy megőrizte a százszázalékos mérlegét.