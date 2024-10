Szerda este folytatódott a labdarúgó BL megújult alapszakaszának második fordulója. Mind a kilenc mérkőzésen esett gól, ráadásul a kisebb csapatok is megmutatták, hogy a Bajnokok Ligája színpadán is lehet csodát tenni. A Lille a Real Madridot, az Aston Villa a Bayern Münchent győzte le, míg például a Benfica hatalmas pofonnal küldte haza az Atlético Madridot. A Liverpool Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően 2-0-ra legyőzte a vendég Bolognát, míg Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig otthon kapott ki 3-2-re a meccset emberhátrányban záró Juventustól. Hét csapat hibátlan még, a Borussia Dortmund vezet két fordulót követően. Lássuk a legfontosabb történéseket, értékeléseket és érdekességeket a szerdai játéknapról!

Elképesztő izgalmakat hozott a megújult Bajnokok Ligája ligaszakaszának második, szerdai köre is. Bajnokok Ligája: Elégedettek lehetnek a Liverpool, szurkolói

Fotó: Paul ELLIS / AFP A magyarok közül egyedül Szoboszlai Dominik örülhetett, a Liverpool ugyanis ismét nyert - ezúttal a Bologna ellen -, Willi Orbán és Gulácsi Péter csapata viszont továbbra is nullapontos, mivel a Juventus ellen is vereséget szenvedett. Tippmix-gyilkos meccset játszott többek között a Real Madrid, az Atlético Madrid és a Bayern München is. Bajnokok Ligája: Mo Szalah történelmet írt, de a Liverpool edzője Szoboszlait is dicsérte A magyar válogatott csapatkapitánya kezdőként lépett pályára a Liverpoolban, amely nem sok esélyt adott a BL-újonc olasz riválisnak: a világbajnok Alexis Mac Allister a 11. percben szerezte meg a vezetést az angol együttesnek, majd a 75. percben Mohamed Szalah váltotta gólra Szoboszlai passzát. A magyar középpályást a 86. percben cserélték le. "Fantasztikus meccs volt, nagyon kemény ellenfél ellen. Nagyon jól játszanak a labdával, labda nélkül pedig agresszívak. Olasz csapat ellen mindig nehéz, de jól csináltuk, irányítottuk a meccset, és elég gólt szereztünk ahhoz, hogy nyerjünk. Ráadásul a védelem is jól muzsikált, lehoztuk kapott gól nélkül" - árulta el a Liverpool kapusa, Alisson Becker, aki a meccs napján ünnepelte a 32. születésnapját. A Liverpool világbajnok argentin középpályása, Alexis Mac Allister az első gólját szerezte a Bajnokok Ligájában, így érthető módon nagyon boldog volt. "Csodálatos, igazán boldog vagyok. Számomra külön öröm a gól, de a legfontosabb a csapat sikere. Alisson is nagyon jó munkát végzett. Úgy gondolom, védekezhettünk volna jobban is, de Ali legalább megmutathatta, milyen jó" - mondta a középpályás. Mohamed Szalah megállíthatatlan

Fotó: Paul ELLIS / AFP Érdekesség, hogy a Bologna ellen szerzett góljával Mohamed Szalah lett a legtöbb gólt szerző afrikai játékos a Bajnokok Ligája történetében.Szalah egyébként a harmadik játékos, aki öt egymást követő hazai Bajnokok Ligája meccsen gólt szerzett PL-játékosként, Thierry Henry (7) az Arsenallal és Ruud van Nistelrooy (6) Manchester Uniteddel volt erre képes.

Legtöbb BL-gólt szerző afrikai játékosok: 45 gól– Mo Salah

44 gól – Didier Drogba

30 gól – Samuel Eto'o Ezzel kapcsolatban megszólalt a Liverpool edzője, Arne Slot is, aki Szoboszlai Dominikot is megemlítette: Mit mondjak Mo-ról? Amit ma láttunk, azt gyakran kapjuk tőle, ráadásul volt egy nagyszerű asszisztja is. Azt hiszem, ha megnézzük, milyen gólt lőtt, akkor érthető, hogy mindenki a befejezésről beszél, mert fantasztikus volt. De nem lenne igazságos, Virgillel [van Dijk], Diogóval [Jota], Dommal [Szoboszlai] és Trenttel [Alexander-Arnold] szemben, ha csak a nagyszerű befejezésről beszélünk. Virgil fantasztikus labdát adott, Dom ismét részt vett a talátban – az első gólnál is –, Trent pedig döntő mozgást hajtott végre, mert így megnyílt a belső tér Mo-nak, aki pedig az ilyet be is fejezi" - árulta el a holland tréner. Orso on a mission 🔋#UCL #WeAreOne pic.twitter.com/oZL1Db02UP — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) October 2, 2024 "Kicsit sajnálom, hogy nem sikerült legalább egy gólt szereznünk, főleg, hogy a gólkülönbség döntő lehet a tabellán. De tudtuk, hogy ez egy tanulási görbe számunkra, és a mi este lefektette jövőbeli utunk alapjait" - mondta Vincenzo Italiano, a Bologna edzője. Nem csoda, hogy Gulácsiék dühösek voltak A Gulácsival és Orbánnal felálló Leipzig kétszer is vezetett a Juventus ellen, mégsem tudta megnyerni az összecsapást. Hazai oldalon Benjamin Sesko, a vendégeknél pedig Dusan Vlahovic duplázott, a nyerő ember viszont a portugál Francisco Conceicao volt, aki a 82. percben szerezte meg a győzelmet jelentő gólt a kapus Di Gregorio kiállítása után az 59. perctől emberhátrányban futballozó torinói csapatnak. "Jól álltunk a meccshez, ez egy megérdemelt győzelem. Ma jól teljesítettünk olyan helyzetekben is, amelyek nem a mi javunkra dönthettek volna. A fiúk koncentráltak és eltökéltek voltak, hogy megcsinálják, amiért jöttek. Elégedett vagyok a teljesítménnyel és az eredménnyel is" - mondta a találkozó után az UEFA-nak Thiago Motta, a Juventus edzője. A meccs hőse, Dusan Vlahovics - akit egyébként a találkozó emberének is választottak -, boldogan értékelt. Vlahovics egyike azon három játékosnak az öt európai topligából, akik minimum két gólt lőttek három különböző meccsen 2024/25-ben az összes versenyen - Hellas Verona, Genoa é Lipcse ellen -, Erling Haaland és Robert Lewandowski mellett. "Tudtuk, hogy nehéz lesz, de főleg azután, hogy a kapusunk megkapta a piros lapot, és majdnem a meccs felét emberhátrányban játszottuk. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra, szeretnék nekik gratulálni."

Dusan Valhovics lett a meccs legjobbja

Fotó: uefa.com A másik oldal már annál csalódottabb volt, de Gulácsiék edzője, Marco Rose azért próbálta felmenteni a csapatát a vereség után. "Ebből a vereségből tanulnunk kell. Az öltözőben tapasztalt csalódottságot arra kell felhasználnunk, hogy hogy legközelebb jobban teljesítsünk, legközelebb másképp reagáljunk. Rendkívüli csapat ellen játszottunk, de ezen a szinten tényleg nem engedhetsz meg magadnak egy pillanatnyi gyengeséget sem, mert akkor egy olyan szintű támadó, mint például Vlahovics azonnal megbüntet" - mondta a Lipcse edzője. Hatalmasat buktak a sztárcsapatok: kikapott a Real, az Atleti és a Bayern is Több meglepetéseredmény is született a szerdai napon: az első körben 9-2-re diadalmaskodó Bayern München ezúttal 1-0-s vereséget szenvedett az Aston Villa vendégeként. A német együttes hiába birtokolta 67 százalékban a labdát, hiába próbálkozott 16-szor kapura lövéssel - ebből hétszer el is találta azt -, az Aston Villa megbosszulta a kihagyott lehetőségeket. Sokatmondó adat, hogy a várható gólok (xG) a Bayernnél 1.47 volt, míg ugyanez az angol csapatnál csak 0.25, mégis az Aston Villa nyert. A Bayern München edzője, Vincent Kompany a TNT Sportsnak nyilatkozva elmondta, le kell vonniuk a tanulságokat. A vereség nem döntötte el semmit, a következő körben lehet javítani. Hozzátette, az Aston Villa erős csapat, nem könnyű nyerni Birminghamben. A német válogatott játékosa, Joshua Kimmich is hasonlóan látta a dolgokat, de elismerte, a helyzeteket be kell lőni. "Nem játszottuk százszázalékosan a saját játékunkat, túl sok hibát vétettünk, és nem voltunk olyan jók a második labdáknál, mint az elmúlt hetekben. Volt néhány lehetőségünk a gólszerzésre, még ha nem is volt minden tökéletes. Némelyik egyértelmű komoly lehetőség volt."

A címvédő Real Madrid a francia Lille otthonában maradt alul 1-0-ra, ami talán még a Bayern vereségénél is nagyobb szenzáció. Előzetesen nem tűnt lehetetlen feladatnak a francia együttes legyőzése, talán ez álmosította el Carlo Ancelottit is, aki Kylian Mbappét például csak a cserepadra ültette, a helyén a brazil csodatini, Endrick kezdett. A második félidőben már több helyzete volt a Realnak, de a gólszerzés nem jött össze. „Örömmel tölt el, hogy milyen jól felkészültünk a stábommal a meccsre, és hogy a játékosaim hogyan teljesítették ezt. Hihetetlen teljesítmény volt mindenkitől – a játékosoktól és a stábtól. Ez nagy jutalom a klubnak, a szurkolóknak és minden érintettnek” - mondta Bruno Génésio, a Lille edzője, aki hozzátette, jól védekeztek és a kulcspillanatokban erősek tudtak maradni. Edzők, akik legyőzték Pep Guardiolát, José Mourinhót és Carlo Ancelottit is az európai kupaporondon: Diego Simeone

Jürgen Klopp

Bruno Génésio

Bruno Génésio csodát tett a Real Madrid ellen

Fotó: FRANCK FIFE / AFP Carlo Ancelotti szerint ez a meccs is megmutatta, hogy van még hova fejlődniük: "Sok hibát követtünk el. Az első félidőben sok gondunk volt, nem voltunk elég agresszívek. Nem tudtunk helyzeteket kialakítani. Lassúak voltunk, hiányoztak az ötleteink. Tanulnunk kell belőle. Javítanunk kell, sok mérkőzés vár ránk. Jó érzések vanmak a csapaton belül, de fejlődnünk kell, nem elég beszélni róla, tenni kell érte. A meccsünk nem volt pozitív, de mindig küzdeni kell.” Nem sikerült pontot szereznie az Atlético Madridnak sem Lisszabonban, sőt, Diego Simeone vezetőedző tanítványai nagy pofonba szaladtak bele, a Benfica ugyanis 4-0-ra verte a spanyol fővárosi együttest. Különösen fájó lehet a játék képe, ugyanis míg a portugál együttes 19-szer próbálkozott kapura lövéssel és tízszer el is találta azt, addig az Atleti nem talált kaput. "Nem mi irányítottuk a játékot, a Benfica nagyon meggyőzően használták ki a hibáinkat. Gratulálnunk kell nekik. Nagyon jó munkát végzünk felkészülés óta, de ma olyan volt a játékunk volt, amit nem akar az ember látni. Ne keressünk kifogásokat, nem játszottunk jól, és ezért a változtatások sem működtek" - árulta el Diego Simeone a meccs után.

A Benfica 4-0-ra ütötte ki az Atletico Madridot

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Hasonlóan látta a madridiak kapusa, Jan Oblak is, aki szerint nehéz megmagyarázni ezta a verséget. "Úgy tűnt, nem voltunk a pályán, Madridban maradtunk. Nehéz megérteni, miért játszottunk így, miért nem ébredtünk fel, de ilyen a futball. Ez egy rossz meccs volt számunkra." Érdekesség, hogy Kerem Aktürkoglu lett a harmadik török ​​játékos a Bajnokok Ligája történetében Ümit Karan (2001, Galatasaray) és Arda Turan (2013, Atletico) után, aki az első két meccsén gólt szerzett. Külön fájó lehet a spanyoloknak, hogy ez az első alkalom a Bajnokok Ligája történelmében, amikor amikor három spanyol csapat elvesztette a meccsét egy napon belül (Girona, Atlético de Madrid és Real Madrid). Hét csapat áll két győzelemmel a labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulója után, a tabellát a Borussia Dortmund vezeti. Ami a góllövőlistát illeti, annak ellenére még mindig a négygólos Harry Kane (Bayern München) áll az élen, hogy az Aston Villa ellen gólképtelen maradt. A Borussia Dortmund játékosa, Karim Adeyemi egyike annak a négy játékosnak, aki Kane mögött van három góllal, miután a német támadó remek mesterhármast ért el a Celtic elleni 7-1-es győzelm során a 2. meccsnapon. Adeyemi BVB-csapattársa, Serhou Guirassy, ​​a breszti Abdallah Sima és a lipcsei Benjamin Sesko is három gólnál jár, akik eddig mindkét meccsen a hálóba találtak. A BL új formátumában ligarendszerű alapszakaszt rendeznek, a 36 csapat egy tabellán szerepel, és valamennyi együttes nyolc mérkőzést játszik. Az első nyolc helyezett egyenesen jut a nyolcaddöntőbe, a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a 16 közé kerülésért, az utolsó 12 alakulat pedig kiesik. Eredmények, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló: Liverpool (angol)-Bologna (olasz) 2-0 (1-0)

gól: Mac Allister (11.), Szalah (75.)

Mac Allister (11.), Szalah (75.) RB Leipzig (német)-Juventus (olasz) 2-3 (1-0)

gól: Sesko (30., 65., a másodikat 11-esből), illetve Vlahovic (50., 69.), Conceicao (82.)

kiállítva: Di Gregorio (59., Juventus)

Sesko (30., 65., a másodikat 11-esből), illetve Vlahovic (50., 69.), Conceicao (82.) Di Gregorio (59., Juventus) Benfica (portugál)-Atlético Madrid (spanyol) 4-0 (1-0)

gól: Akturkoglu (13.), Di María (52., 11-esből), Bah (75.), Kokcu (84., 11-esből)

Akturkoglu (13.), Di María (52., 11-esből), Bah (75.), Kokcu (84., 11-esből) Dinamo Zagreb (horvát)-AS Monaco (francia) 2-2 (1-0)

gól: Sucic (45+3.), Baturina (66.), illetve Salisu (74.), Zakaria (90., 11-esből)

kiállítva: Kacavenda (93., Dinamo Zagreb)

Sucic (45+3.), Baturina (66.), illetve Salisu (74.), Zakaria (90., 11-esből) kiállítva: Kacavenda (93., Dinamo Zagreb) Lille (francia)-Real Madrid (spanyol) 1-0 (1-0)

gól: David (45+3.)

David (45+3.) Aston Villa (angol)-Bayern München (német) 1-0 (0-0)

gól: Duran (79.)

Duran (79.) Sturm Graz (osztrák)-Club Brugge (belga) 0-1 (0-1)

gól: Colisz (23.) a szerdán kora este rendezett BL-meccsek eredményei: Sahtar Donyeck (ukrán)-Atalanta (olasz) 0-3 (0-2)

gól: Djimsiti (21.), Lookman (44.), Bellanova (48.)

Djimsiti (21.), Lookman (44.), Bellanova (48.) Girona (spanyol)-Feyenoord (holland) 2-3 (1-2)

gól: Lopez (20.), Van de Beek (74.), illetve Herrera (23., öngól), Milambo (33.), Krejci (79., öngól)



Így áll két kör után a Bajnokok Ligája tabellája

Fotó: UEFA Champions League/X Üres ígéretek, becsapott szurkolók Háborognak a szurkolók, amiért az RTL az előzetes ígérete ellenére már a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójából sem tűz műsorra egyetlen mérkőzést sem az RTL HÁROM csatornán, a társaság csak előfizetéses streamen adja a meccseket. Az eddigi adatok alapján az RTL-nek jelentős ráfizetés a három évre 12-13 milliárd forintért megvásárolt közvetítési jog. A Sport TV a helyzet nyertese, amely minden játéknapon akár négy találkozót is műsorra tűzhet hatalmas nézettség mellett. Részletek a Magyar Nemzeten olvashatók.

