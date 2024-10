A müncheni Allianz Arena ad otthont a 2024-25-ös szezon végén, 2025. május 31-én a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének, így tizenhárom év elteltével ismét a Bayern München stadionjában rendezik meg a BL fináléját. Kedden közzétették az esemény logóját, ám az alkotás finoman szólva sem ért el nagy sikert a rajongók körében.

A müncheni Allianz Arena lesz a 2025-ös Bajnokok Ligája-döntő helyszíne

Fotó: SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Íme, a 2025-ös BL-döntő tervezett logója:

⭐🇩🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 2025 Champions League Final Logo Leaked: https://t.co/Rhbcpu5HHb — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 22, 2024

Általános megrökönyödést váltott ki a 2025-ös, müncheni Bajnokok Ligája-döntő logója

Lényegében a logó minden eleme kapott kritikát, sokkal nagyobb számban, mint dicséretet. Az Allianz Arena ábrázolása sokak szerint inkább egy autó abroncsára, egy úszógumira vagy egy perecre hasonlít, a München-felirat betűtípusánál egyes vélemények szerint egy ötéves gyermek vagy a mesterséges intelligencia is szebbet használt volna, míg a 25-ös számnál az 5-ös számjegy megformázásával akadt több embernek is problémája. A "ronda", a "szörnyű" vagy a "borzalmas" jelzők közül az egyik a hozzászólások jelentős részében megtalálható, a logót először megosztó Footy Headlines, és más, világhírű közösségi oldalak ez megosztó bejegyzései alatt is.

2025-ben München, 2026-ban pedig Budapest ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, a 2027-es finálé helyszíne azonban kérdéses, mióta Milánótól elvették azt. Utóbbi döntőre Azerbajdzsán és Spanyolország jelezte érdeklődését az európai szövetség (UEFA) felé.

