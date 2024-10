Az RB Leipzig-Juventus összecsapás sajnálatos sérüléssel indult, a 6. percben egy sprint után az olasz csapat kapitányának, a brazil Bremernek tapadt le a lába és földre került. A torniói csapat játékosát le is kellett cserélni. Ahogy a 12. percben Nico Gonzalezt is, az argentin támadó is megsérült. Ritkán látni ilyet, hogy tizenkettő perc alatt kettőt is cserélnie kell egy csapatnak. A 31. percben a sérülések mellett már gólt is láthatott a lipcsei közönség:

előbb Gulácsi Péter védett egy megpattanó lövést, az ellentámadásból kontrázott a Lipcse, az akció végén Openda indította a leshatárról kilépő Seskót, aki nyolc méterről a léc alá bombázott.

A Lipcse megúszott egy büntetőt is a folytatásban, Vlahovic lőtt kapásból, azonban Lukeba rátartott a lábára, ám Francois Letexier és a VAR úgy döntött, nem jár érte tizenegyes. Újabb gól nem esett az első félidőben, így 1-0-ra vezetett a Lipcse.

Gulácsi Péter az 50. percig tudta megőrizni kapott gól nélkül a hálóját, amikor

Cambiasso ment el a bal szélen, a középre tett labdájára Vlahovic robbant be, aki Orbánt megelőzve a kapuba pörgetett öt méterről.

Pillanatokkal később ismét vezethetett volna a Lipcse, de Openda a kapufára tekert. Ezt követően gyors gólváltás következett. Xavi Simons szabadrúgásába Douglas Luis kapott bele kézzel a labdába, a játékvezető a VAR segítségével büntetőt ítélt, amit Sesko értékesített a 65. percben - Di Gregoriót előtte ki is állította a játékvezető. Ám nem sokáig örülhettek Gulácsiék, ugyanis Vlahovic is duplázott, 69. percben egyenlített.

A Juventus tíz emberrel is fordított, a 83. perc elején Francisco Conceicao tört be a tizenhatoson belülre, kötényt adott egy védőnek, majd nyolc méterről a jobb alsóba gurított.

Újabb gól már nem esett- - Perin még az utolsó pillanatokban védte Orbán közeli fejesét is -, így a Juve 3-2-re győzött Gulácsiék ellen.

Kikapott a Real Madrid és a Bayern München is

A Real Madrid edzője, Carlo Ancelotti a Lille elleni meccsen Kylian Mbppét a cserepadra ültette, de így is olyan játékosok rohamoztak, mint Vini Jr., Bellignahm és Endrick. Ennek ellénre a francia együttes tűnt veszélyesebbnek, a Thibaut Courtois-t helyettesítő ukrán Andrij Lunyin többször is nagyott védett. A Real így sem úszta meg kapott gól nélkül az első félidőt: Camavinga kezezett a tizenhatoson belül, a büntetőt David vállalta el a 45+3. percben, és magabiztosan lőtt a kapu bal oldalába, Lunyinnak esélyese sem volt a védésre. A második félidőben többek között Mbappé és Modric is beállt, a labdabirtoklási fölény is megvolt, de a gól nem akart jönni.

Nem is jött össze a Realnak az egyenlítés, így nagy megeleptésre kikapott a Lille otthonában.

Az Aston Villa-Bayern München meccsen hiába játszott nagy labdabirtoklási fölényben a német csapat, a 22. percben Pau Torres révén mégis az angol együttes szerezhetett volna vezetést - kapu előtti kavarodás után éles szögből a jobb alsóba helyezett -, ám a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A 27. percben Jacob Ramseyt sérülés miatt kellett lecserélni, gól pedig a folytatásban sem esett, így gólnélküli döntetlen volt a szünetben az állás. A második játékrész is nagy német fölényt hozott, de az Aston Villa jól tartotta magát.

Sőt, az angol csapat a 79. percben Jhon Duran pazar góljával a vezetést is megszerezte, végül ez is lett a végeredmény.

A Benfica meglepetésre 4-0-ra nyert az Atlético Madrid ellen, a Dinamo Zagreb 2-2-s döntetlent játszott a Monacóval, míg a Sturm Graz 1-0-ra kikapott a Club Brugge ellen.

Üres ígéretek, becsapott szurkolók Háborognak a szurkolók, amiért az RTL az előzetes ígérete ellenére már a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójából sem tűz műsorra egyetlen mérkőzést sem az RTL HÁROM csatornán, a társaság csak előfizetéses streamen adja a meccseket. Az eddigi adatok alapján az RTL-nek jelentős ráfizetés a három évre 12-13 milliárd forintért megvásárolt közvetítési jog. A Sport TV a helyzet nyertese, amely minden játéknapon akár négy találkozót is műsorra tűzhet hatalmas nézettség mellett. Részletek a Magyar Nemzeten olvashatók.

Eredmények, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:

Aston Villa (angol)-Bayern München (német) 1-0 (0-0)

Benfica (portugál)-Atlético Madrid (spanyol) 4-0 (1-0)

Dinamo Zagreb (horvát)-AS Monaco (francia) 2-2 (1-0)

Lille (francia)-Real Madrid (spanyol) 1-0 (1-0)

Liverpool (angol)-Bologna (olasz) 2-0 (1-0)

RB Leipzig (német)-Juventus (olasz) 2-3 (1-0)

Sturm Graz (osztrák)-Club Brugge (belga) 0-1 (0-1)