Október 1-jén az Arsenal legyőzte a PSG-t, de az utóbbi szurkolói is biztosak lehetnek benne, hogy csapatuk ott lesz az egyenes kieséses szakaszban

Fotó: AFP / Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Vajon mekkora örömöt okozott a Bayern München játékosainak a Dinamo Zagreb 9-2-es legyőzése? A horvát bajnok profi focistái kb. akkora erőkifejtésre késztették a müncheni játékosokat, mint a német telefonszolgáltató dolgozói szokták a nyár során, amikor a mezszponzor „elhajtja” Mülleréket egy kötelező testmozgásra a gyár sporttelepére.

Nagyjából ennyit adtak ki magukból a Dortmund focistái is, amikor 7-1-re verték a skót Celticet,

vagy lehetne említeni a Barcelona-Young Boys 5-0, az Inter-Crvena zvezda 4-0, a Slovan-Manchester City 0-4, vagy a Celtic-Slovan 5-1-et is. Az utóbbi eredmény azért érdekes, mert a száraz matematikát segítségül kérve fel lehet tenni a kérdést: Ha a Celtic négy góllal jobb a pozsonyi csapatnál, a Dortmund hattal a skótnál, akkor

mennyivel jobb a Dortmund a szlovákiai gárdánál?

A matematika szerint tízzel, ennyivel talán a pályán is jobb, de ez nem fog kiderülni. Ugyanis a két csapat nem találkozik.

Ilyen eredmény korábban nem volt a Bajnokok Ligájában

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Szegény Zagreb viszont fog játszani a BVB-val, így a két német csapat versenyezhet:

ki tud többet rúgni a horvát bajnoknak?

Egyébként annak az országnak a bajnokságában lett toronymagasan első a Münchenben két hete 9 gólt beszedő gárda, mely ország válogatottja az elmúlt két világbajnokságon elődöntőt vívhatott, míg a német nemzeti 11 egyik eseményen sem tudott továbbjutni a csoportjából. A Dortmund tehát vívhat egy virtuális (gól)párbajt a Bayernnel, és egy-egy valóságost a két spanyol óriással, a Real Madriddal és a Barcelonával. A Slovan viszont mehet Münchenbe, és

megpróbálhat tíz kapott gólnál kevesebbel hazatérni.

Viszont sem az ő, sem a zágrábiak szurkolóit nem vigasztalhatja az a tény, hogy legalább láthatják hazai stadionjukban a Bayernt. Mert a Bayern-Dinamónak és a Bayern-Slovannak sem lesz visszavágója Zágrábban és Pozsonyban.

SZÉP, ÚJ VILÁG

Mindenki véletlenszerűen kapott nyolc riválist, és a végén az UEFA tabelláján úgy hasonlítják össze a csapatokat, mint a piacon az árusok az almát, a körtét, diót, meg a sárgarépát. Az eddigi rendszerben legalább négy egymás mellé rendelt csapat egymáshoz tudta mérni magát, most erről szó sincs. Eddig egy idegenbeli pontszerzés a plusz egy ponton túl azért is volt hasznos, mert

ezzel egy közvetlen vetélytárs elveszített két pontot.

Egy győzelem azzal is járt, hogy a legyőzöttel szemben hárompontos előnyt szerzett a diadalmaskodó. Most – találomra kiragadva egy találkozót az eddigiek közül – a Sparta Praha bravúros stuttgarti pontszerzésével semmire nem jut, mert ez neki csak egyet tesz hozzá a „nagy egészhez”, és aligha nyer vele sokat, hogy kettőt elvett a német csapattól. Az eddigi szisztémában ez nagy lépés lett volna neki, hogy megelőzze, most kicsi sem.