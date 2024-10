A labdarúgó NB I 9. fordulójának vasárnapi rangadóján a Paks hazai pályán 3-1-re legyőzte a Ferencvárost. A hazaiak második gólját Böde Dániel szerezte, aki kezdőként lépett pályára, és a korábbi csapata ellen fejjel talált be. „Ami azt illeti, meg is lepődtem, hogy a Gyuri kezdőnek nevezett, az elmúlt időszakban még edzéseken sem tudtam gólt szerezni" – mondta a 25-szörös magyar válogatott Böde a meccs után Bognár György döntéséről. A két hét múlva már 38 éves középcsatár legutóbb 2018 novemberében volt Marco Rossi szövetségi kapitány keretében, ám nem kizárt, hogy a közeljövőben ismét kerettag lesz, akár Ádám Martin helyett. „Én soha nem mondanám le a válogatottságot. Ha két mankóval kellene menni, akkor is mennék, a hazádért játszani a legnagyobb megtiszteltetés szerintem" – mondta Böde Dániel még idén májusban, az Európa-bajnokság előtt.

Böde Dániel visszakerülhet a magyar válogatottba

Fotó: Paksi FC/Facebook

Böde Dániel Ádám Martint válthatja a magyar válogatott keretében

Szalai Ádám visszavonulása után Rossi Böde helyett Ádám Martint jelölte meg a válogatott első számú középcsatárának, tavaly óta pedig Varga Barnabás lett a kezdő ezen a poszton. A Bödéhez nagyon hasonló testalkatú, de nyolc évvel fiatalabb

Ádám Martin tehát visszakerült a taktikai csere szerepkörébe, azonban amióta a görög Aszterasz Tripolisz játékosa lett, nem tud annyi gólt szerezni, mint a Paks és a dél-koreai Ulszan játékosaként

– tétmeccsen még nem talált be új, két edzőváltáson is átesett klubjában. Az Aszterasz ráadásul a napokban szerződtette Federico Machedát, így Ádám adott esetben a kispadra kerülhet, azaz – ha Marco Rossi tartja magát az elveihez – idővel a válogatottból is kimaradhat. A helyére pedig, cserecsatárként Böde Dániel kerülhet vissza a keretbe – írta a Magyar Nemzet.

Böde Dániel akár már novemberben, a Németország és a Hollandia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken is számíthat válogatott meghívóra, ha a Pakssal a következő egy hónapban is jól teljesít.

