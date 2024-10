A bosnyák kapu előtt több veszélyes lehetőség alakult ki, de igazán nagy gólhelyzet ott sem. A 35. percben aztán Szoboszlai Dominik harcolt ki egy szabadrúgást, amit ő is végzett el, de a tizenhatos vonalától kicsit hátrébbról a kapu fölé lőtt. Nem sokkal később a bosnyákok reklamáltak tizenegyesért, de Anthony Taylor nem látott okot a sípolásra, miután a kapunk előtt beadás közben elesett egy hazai focista.

Szoboszlai Dominik megint a mezőny egyik legjobbja volt

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A 38. percben Orbán labdaszerzése után indult egy magyar kontra, aminek a végén Sallai Roland bombázott kapu mellé, majd még ugyanebben a percben

Nagy Zsolt kiugratása után Szoboszlai estében, ballal a bosnyák kapuba helyezett ezzel megérdemelten szereztük meg a vezetést, nagyon megnyomtuk ezt a pár percet az első félidő végén.

Szoboszlai Dominik 13., válogatottban szerzett góljával 1-0-s vezetéssel fordultak a csapatok.

A második félidő elején Nagy Zsolt verekedte be magát a tizenhatoson belülre, majd a csereként beállt Omerovic földre vitte, amiért tizenegyest kaptunk. A labda mögé Szoboszlai Dominik állt, aki higgadtan a jobb alsóba lőtt, miközben Vasilja a másik irányba vetődött.

A gólt követően a bosnyákok Edin Dzeko révén veszélyeztettek, de Dibusz védeni tudott. A bosnyákoknak kicsit átaduk a kezdeményezés lehetőségét, aminek köszönhetően Dibusz egy újabb Dzeko-lövést védett, míg a túloldalon Bolla lövését kellett védenie Vasiljnak.

Szoboszlai Dominik két gólt szerzett

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A 68. percben kettőt is cserélt Marco Rossi, Bolla és Sallai helyére Gera Dániel és Gazdag Dániel állt be. A 71. percben Dzeko sarokkal lőtt kapura egy szabadrúgást követően, de Dibusz ezúttal is védeni tudott.

Az utolsó 15 percre beállt Ádám Martin is, majd a hajrára érkezett Nagy Ádám és az újonc Szűcs Kornél is. Nekünk még Gazdag és Gera összjátéka után volt egy szép akciónk, de a bosnyákok végül blokkolták Gera lövését.

A magyar csapatvégül 2-0-ra nyert és a Németország-Hollandia meccsen született hazai sikernek köszönhetően pontszámban beértük a hollandokat, akikkel novemberben idegenben találkozunk majd, végül a németek elleni hazai meccsel zárjuk a sorozatot.