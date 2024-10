"Jó a kapcsolatom a csapattal és az edző is bízik bennem, folyamatosan kezdek, ami fontos abból a szempontból is, hogy annyi mérkőzés legyen a lábamban, hogy az A válogatottba is beférjek"

- mondta az M1 aktuális csatornának Németh, aki Telkiben az utolsó két találkozójára készül az U21-es válogatottban. "Tíz-tíz góllal és gólpasszal elégedett lennék." Augusztus végén a szintén a Bundesliga 2-ben szereplő Hamburger SV kölcsönadta a Münsternek a 21 éves támadót, aki új együttesénél eddig két gólpasszt adott.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / 28 September 2024, North Rhine-Westphalia, Münster: Soccer: Bundesliga 2, SC Preußen Münster - FC Schalke 04, matchday 7 at the Stadion an der Hammer Straße. Münster's Andras Nemeth (center) battling for the ball with Schalke's Tomas Kalas (right).

Németh arról is beszélt, hogy a hamburgi klubbal is jó a kapcsolata, a sportigazgató figyeli a játékát, várják vissza, és neki is az a terve, hogy a kölcsönszerződés lejárta után visszatér. "Most egyelőre mindent megteszek a Münsternél, aztán remélem, legközelebb a felnőtt válogatottba kapok meghívót" – mondta Németh, aki eddig négyszer szerepelt a nemzeti együttesben, melyben két éve góllal debütált.